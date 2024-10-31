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Стало відомо, чому зросли ціни на соняшник

31 жовтня 2024 20:03
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Зростання цін на соняшник — що стало причиною
Соняшник. Фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

З початку минулого тижня переробники намагалися знизити ціни на соняшник, враховуючи аналогічні тенденції на експортному ринку соняшникової олії. Однак ситуація на ринку олії швидко змінилася.

Про це повідомило видання АПК-Інформ.

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Зростання цін на соняшник

В секторі олій відновився тренд на підвищення цін, тоді як аграрії не поспішали з продажем сировини. 

У результаті ціни попиту на соняшник продовжили зростати, і учасники ринку повідомляли про закупівлі олійної сировини за цінами не менше ніж 24000-25000 грн за тонну СРТ. Наприкінці тижня ціни досягли 25000-26000 грн за тонну СРТ, а в деяких випадках і перевищили цю позначку.

У зв’язку зі складною ситуацією на ринку, деякі переробні підприємства почали висловлювати думку про доцільність призупинення роботи, щоб дочекатися більш сприятливих цінових умов.

Нагадаємо, вартість сільськогосподарських земель в Україні продовжує зростати. Згідно з даними Опендатабот, у вересні 2024 року середня ціна за гектар досягла 49 045 грн, що на 1 300 грн більше, ніж у серпні, коли цей показник становив 47 739 грн.

Ми також писали, що в в Україні сільськогосподарська земля з часу відкриття ринку подорожчала у середньому на 7 тис. грн за один гектар. У наступні кілька років земельні ділянки можуть ще більше зрости у ціні.

ціни в Україні гроші соняшник аграрії зерно

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