Рост цен на подсолнечник – что стало причиной

Подсолнечник. Фото: УНИАН

С начала прошлой недели переработчики пытались снизить цены на подсолнечник, учитывая аналогичные тенденции на экспортном рынке подсолнечного масла. Однако ситуация на рынке растительного масла быстро изменилась.

Об этом сообщило издание АПК-Информ.

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Рост цен на подсолнечник

В секторе масел возобновился тренд по повышению цен, в то время как аграрии не спешили с продажей сырья.

В результате цены спроса на подсолнечник продолжили расти, и участники рынка сообщали о закупке масляного сырья по ценам не менее 24-25 тыс. грн за тонну СРТ. В конце недели цены достигли 25-26 тыс. грн за тонну СРТ, а в некоторых случаях и превысили эту отметку.

В связи со сложной ситуацией на рынке некоторые перерабатывающие предприятия начали высказывать мнение о целесообразности приостановки работы, чтобы дождаться более благоприятных ценовых условий.

Напомним, стоимость сельскохозяйственных земель в Украине продолжает расти. Согласно данным Опендатабота, в сентябре 2024 года средняя цена за гектар достигла 49 045 грн, что на 1 300 грн больше, чем в августе, когда этот показатель составлял 47 739 грн.

Мы также писали, что в Украине сельскохозяйственная земля с момента открытия рынка подорожала в среднем на 7 тыс. грн за гектар. В последующие несколько лет земельные участки могут еще больше увеличиться в цене.