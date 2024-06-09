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Благоприятное время для покупки биткоинов — криптоаналитик проанализировал решение G7

9 июня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Биткоин нужно покупать сейчас, поскольку наибольшие экономики мира этому способствуют
Мужчина держит телефон и монету BTC. Фото иллюстративное: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В мире меняется глобальный макроэкономический фон. И он благоприятен для покупки биткоина.

Об этом заявил американский предприниматель, соучредитель и бывший директор криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс.

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Итоги переговоров министров финансов, глав центробанков стран-членов G7 и биткоин

Артур Хейс советует трейдерам обратить внимание на отчет, составленный по итогам переговоров министров финансов и глав центробанков Большой семерки. Одной из тем этой встречи стала японская иена, ослабевшая по отношению к другим резервным активам. В минфине США заявили о поддержке японской иены.

Семь крупнейших экономик мира могут принять решение о координации действий на валютном рынке или рынке облигаций с целью укрепления иены. Артур Хейс признал, что ослабление жесткой политики Банка Канады и Европейского центробанка заставило пересмотреть прогноз возвращения криптовалюты из летнего штиля на путь к дальнейшему повышению цен.

"Мы знаем, как играть в эту игру. Это та самая игра, в которую мы играем с 2009 года, когда наш Господь и Спаситель Накамото дал оружие, чтобы победить дьявола традиционных финансов. Фон изменился, покупайте биткоин", — заявил Артур Хейс.

Напомним, аналитик Джефф Кендрик считает, что если Трамп победит на президентских выборах США, криптовалюта подорожает до 150 тысяч долларов. В то же время инвестор Роберт Кийосаки предполагает: в конце августа 2024 стоимость биткоина может достичь 350 тысяч долларов.

криптовалюта
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