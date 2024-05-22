Коммунальные услуги — известно, на какие суммы наказывают должников

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году потребителей коммунальных услуг за неуплату ждет наказание. В частности, теперь полностью законно начисляют пеню и принудительно взимают задолженность через суд.

Это предусмотрено правительственным постановлением №1405 от 29.12.23.

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Штрафные санкции для должников

Така, в этом году с потребителей снова разрешили взимать штраф за неуплату услуг ЖКХ. Имеющим долги за коммуналку начисляют пеню за каждый день просрочки, сумму долга принудительно взимают через суд. То есть, чем больше сумма задолженности, тем больше размер пени и взысканий.

В то же время мораторий на штрафные санкции не касается оккупированных территорий и "горячих точек". Для остальных потребителей предусмотрено следующее:

угроза прекращения предоставления жилищно-коммунальных услуг в сроки, установленные договором и законом;

начисление пени и штрафов в размере задолженности потребителя;

угроза судебной волокиты.

Постановление предусматривает размеры и вид взысканий за неуплату услуг ЖКХ:

пеня, которая не может превышать 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки и 100% от общей суммы долга;

упрощенное принудительное взыскание денег через суд без необходимости присутствия самого должника.

Кому пеню не начисляют

В то же время для тех, кто не проживает в доме, существует право предоставить заявление о временном отсутствии более 30 календарных дней. Для этого должно быть документальное подтверждение, которое необходимо предоставить в бумажной или электронной форме. Такие документы требуют актуализации каждые полгода. Отсутствие потребителя может подтвердить:

информация о пересечении госграницы;

справка о военной службе;

справка об учебе, работе, адрес временного проживания/лечения;

справка об отбывании наказания.

Долги не будут взиматься также с владельцев поврежденного или разрушенного жилья.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики сейчас идет обсуждение роста тарифов на электроэнергию. Из-за последних российских обстрелов, целью которых была энергетическая инфраструктура, нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Мы также писали, что ближайшим летом цены на природный газ для населения не изменятся, большинство бытовых потребителей будут в дальнейшем платить 7,96 грн за кубический метр. Однако в перспективе тариф на голубое топливо планируют приблизить к уровню рыночного.