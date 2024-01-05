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Сплата податків в Україні — більшість мереж АЗС заробляють "мізер"

5 січня 2024 12:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Мережі АЗС декларують безприбутковість — скільки сплатили податку у 2023-му
Автозаправна станція. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні ситуація зі сплатою податків мережами автомобільних заправних станцій здебільшого незадовільна. Оскільки абсолютна більшість — або безприбуткові, або декларують мізерний прибуток.

Про це розповів експерт паливного ринку, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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Безприбутковість мереж АЗС та податки

За його словами, у липні-вересні 2023 року обсяг сплати мережами АЗС податку на прибуток (ПнП) становив 595 млн грн.

"Несуттєво змінилися обсяги ПнП — 595 млн грн проти 540 млн грн кварталом раніше. Майже 30 із 50 мереж АЗС показали мізерну прибутковість. Тобто працювали "за їжу"..., — повідомляє він.

Примітно те, що найбільше, згідно з даними "А-95", податку на прибуток сплатила мережа АЗС "ОККО"  — 432 млн гривень. Тобто частка у 75% серед учасників ринку.

Далі йдуть:

  • WOG — 72 млн гривень;
  • БРСМ і BVS — по 19 млн гривень;
  • KLO — 13 млн гривень.

На решту 43 оператори припадає 37 млн гривень. Мізерні прибутки, не зважаючи на масштаби, своїх бізнесів показують Shell, UPG, БРСМ, Avantage 7, ANP.

Зокрема, група Socar за звітом третього кварталу 2023-го була безприбуткова.

Не показала прибутку націоналізована мережа Glusco, яка перебуває в управлінні НАК "Нафтогаз України".

Загалом, у третьому кварталі близько 50 найбільших учасників ринку пального сплатили 1,485 млрд грн операційних податків.

"Питання: якщо цей бізнес такий нерентабельний, навіщо ви їм займаєтесь? Більш того, навіщо ви тоді будуєте нові АЗС? Мені також цікаво, як дивиться податковий інспектор Офісу великих платників податків на такі "нулі" нафтотрейдерів? Особливо, якщо перед очима також є приклади декларування багато мільйонних офіційних прибутків? Не стомлююсь нагадувати: податки живлять держбюджет — єдине джерело фінансування армії. Тобто йдеться про захист кожного", — написав Сергій Куюн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти розповіли, що чекає український ринок пального у найближчому майбутньому. Зокрема, оцінили вартість скрапленого газу, з огляду на налагодження постачань.

Також ми писали, що на думку експертів, невдовзі ціни на автогаз опустяться сильніше, ймовірно, що до 27 грн/л і навіть нижче.

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