Сети АЗС декларируют бесприбыльность — сколько уплатили налога в 2023-м

Автозаправочная станция. Фото: РБК-Украина

В Украине ситуация с уплатой налогов сетями автомобильных заправочных станций в большинстве своем неудовлетворительна. Поскольку абсолютное большинство — либо бесприбыльные, либо декларируют мизерную прибыль.

Об этом рассказал эксперт топливного рынка, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Читайте также:

Бесприбыльность сетей АЗС и налоги

По его словам, в июле-сентябре 2023 года объем уплаты сетями АЗС налога на прибыль (НнП) составил 595 млн грн.

"Незначительно изменились объемы НнП — 595 млн грн против 540 млн грн кварталом раньше. Почти 30 из 50 сетей АЗС показали мизерную доходность. То есть работали "за еду"..., — сообщает он.

Примечательно, что больше всего, согласно данным "А-95", налога на прибыль уплатила сеть АЗС "ОККО" — 432 млн гривен. То есть доля в 75% среди участников рынка.

Дальше идут:

WOG — 72 млн гривен;

БРСМ и BVS — по 19 млн гривен;

KLO — 13 млн гривен.

На остальные 43 оператора приходится 37 млн гривен. Мизерные прибыли, несмотря на масштабы, своих бизнесов показывают Shell, UPG, БРСМ, Avantage 7, ANP.

В частности, группа Socar по отчету третьего квартала 2023-го была бесприбыльная.

Не показала прибыли национализированная сеть Glusco, которая находится в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

В третьем квартале около 50 крупнейших участников рынка горючего уплатили 1,485 млрд грн операционных налогов.

"Вопрос: если этот бизнес так нерентабелен, зачем вы им занимаетесь? Более того, зачем вы тогда строите новые АЗС? Мне также интересно, как смотрит налоговый инспектор Офиса крупных налогоплательщиков на такие "нули" нефтетрейдеров? Особенно, если перед глазами также есть примеры декларирования много миллионных официальных доходов? Не устаю напоминать: налоги питают госбюджет — единственный источник финансирования армии. То есть речь идет о защите каждого", — написал Сергей Куюн.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты рассказали, что ждет украинский рынок горючего в ближайшем будущем. В частности, оценили стоимость сжиженного газа, учитывая налаживание поставок.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, вскоре цены на автогаз опустятся сильнее, вполне вероятно, что до 27 грн/л и даже ниже.