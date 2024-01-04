Ціни на пальне в Україні станом на 4 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У четвер, 4 січня, на українских АЗС знизились ціни на всі види пального. Найбільше у вартості втратив автогаз. Ціни на цей вид пального впали майже на 20 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 4 січня

За даними моніторингового сайту, 4 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,44 грн/л;

А-95 — 51,27 грн/л;

А-92 — 48,31 грн/л;

дизельне пальне — 51,25 грн/л;

скраплений газ — 29,53 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,49 грн/л,

А-95 — за 51,40 грн/л,

бензин А-92 — за 48,47 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 51,39 грн/л,

скраплений газ — 29,92 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 4 січня

4 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VST — 47,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС Neftek — 45,99 грн/л.

ЗС Neftek — 45,99 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 47,29 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 30,47 грн/л, на KLO — 29,88 г рн/л, на Shell — 29,15 грн/л.

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