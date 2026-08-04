ПриватБанк почав відкривати єдині спецрахунки для дитячих виплат до 12 000 грн: як оформити

Банківське відділення, жінка з дітьми. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці отримали можливість оформити надходження нових виплат для підтримки родин на один спеціальний рахунок "Турбота про дитину" "Дія.Картки" від державного "ПриватБанку". Також фінустанова гарантує власникам таких карток 10% кешбеку.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на дані банку.

Які дитячі виплати надходитимуть на "Дія.Картку" ПриватБанку

Згідно з правилами, на спецрахунок "Турбота про дитину" почнуть надходити усі основні виплати, що передбачають оновлені у 2026 році державні програми підтримки українських родин:

Щомісячна допомога на дитину до одного року із виплатою 7 000 грн на місяць та 10 500 грн на дітей з групою інвалідності; Програма "єЯсла" для офіційно працевлаштованих матері/батька, які працюють повний робочий день та мають дитину віком від одного до трьох років. Розмір виплати становить 8 000 грн на місяць та 12 000 грн для дітей з інвалідністю; Одноразові виплати за програмами "Пакунок малюка" у розмірі 8 4351 грн; Грошова допомога за програмою "Пакунок школяра" у сумі 5 000 грн на дитину.

"Таким чином батькам більше не доведеться відкривати різні рахунки чи картки для різних видів державної допомоги", — пояснюють у фінустанові.

Окрім держвиплат, ПриватБанк спільно з міжнародною платіжною системою Mastercard обіцяє надати користувачам "Дія.Картки" додаткову вигоду у вигляді нарахування 10% кешбеку на здійснення покупок за державною програмою "Турбота про дитину".

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Як почати отримувати допомогу на Дія.Картку від ПриватБанку

Згідно з умовами, для того, щоб отримати нарахування державної допомоги, потрібно виконати лише кілька кроків. А саме:

відкрити цифрову "Дія.Картку" Mastercard від ПриватБанку через застосунок "Приват24";

підключити до нього рахунок "Турбота про дитину";

у мобільному застосунку "Дія" обрати відповідний сервіс;

вказати цю картку для здійснення зарахування виплат.

Для того, щоб почати отримувати додаткову перевагу у вигляді нарахування 10% кешбеку на всі покупки за держпрограмою "Турбота про дитину", потрібно:

після відкриття картки зайти у застосунок "Приват24";

активувати пропозицію в програмі лояльності "Привіт".

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