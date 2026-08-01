ПриватБанк поверне 100% кешбеку за оплату комуналки через Приват24: умови

Підрахунки, платіжки та банк. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" поверне клієнтам 100% кешбеку за здійснення оплати за житлово-комунальні послуги (ЖКП) через мобільний застосунок та веббанкінг "Приват24". Скористатися такою можливістю можна буде щомісяця до середини жовтня 2026 року.

Про умови акційної програми розповідають Новини.LIVE.

За яких умов надійде 100% кешбеку від ПриватБанку

За умовами програми банку, клієнти мають можливість долучитися до розіграшу кешбеку за сплату житлово комунальних послуг до 15 жовтня поточного року.

Метою проведення акції під назвою "100% кешбеку за комуналку" є популяризація безготівкових платежів в країні та підвищення обізнаності учасників акції про послуги, що надають АТ КБ "ПриватБанк" та компанія Masterсard.

Щомісяця на переможців будуть чекати грошові винагороди: банк поверне 100 клієнтам кошти, витрачені на комуналку, інтернет та телебачення, проте не більш ніж 5 000 грн на одну людину упродовж окремого етапу акції.

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"Заохоченням за цією акцією є повернення коштів, витрачених на оплату комунальних послуг, послуг Інтернету та/або ТБ (максимум 5 000 грн для одного учасника) протягом певного етапу акції. Усього 300 переможців на весь строк проведення акції (по 100 переможців на кожен етап)", — йдеться у повідомленні.

Проте є обмеження — за весь період проведення учасник, який стане переможцем акції, зможе отримати лише одне заохочення.

Як взяти участь в акції ПриватБанку

Отримати кешбек за цією програмою зможуть тільки повнолітні клієнти, у яких є ідентифікаційний код та активна карта Mastercard.

Для участі потрібно зареєструватися на сайті ПриватБанку за фінансовим номером телефону. Після чого необхідно буде здійснити платежі (разом з автоплатежами) з картки Mastercard:

Договірні комунальні розрахунки у застосунку чи на сайті "Приват24"; Договірні телекомунікаційні платежі (інтернет/ТБ) у "Приват24"; Автоплатежі за комунальні послуги/телекомунікаційні платежі.

За умовами, кожні сім платежів дадуть новий шанс на виграш заохочення.

Акцію проведуть у три етапи:

у період з 10:00 15 липня до 23:59 14 серпня 2026 року;

у період з 00:00 15 серпня до 23:59 14 вересня 2026 року;

у період з 00:00 15 вересня до 23:59 15 жовтня 2026 року.

Організатор визначить переможців на основі бази даних шляхом рандомної випадкової комп’ютерної вибірки. Клієнти отримають сповіщення про перемогу у мобільному застосунку "Приват24".

Проте у разі виграшу кешбек може вплинути на право оформлення житлових субсидій, пільг та державної допомоги, додали у банку.

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