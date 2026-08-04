ПриватБанк начал открывать единые спецсчета для детских выплат до 12 000 грн: как оформить

Банковское отделение, женщина с детьми. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы получили возможность оформить поступление новых выплат на поддержку семей на один специальный счет "Забота о ребенке" в системе "Дія.Картки" от государственного "ПриватБанка". Также финансовое учреждение гарантирует владельцам таких карт 10% кэшбэка.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на данные банка.

Какие детские выплаты будут поступать на "Дія.Карту" ПриватБанка

Согласно правилам, на спецсчет "Забота о ребенке" начнут поступать все основные выплаты, предусмотренные обновленными в 2026 году государственными программами поддержки украинских семей:

Ежемесячное пособие на ребенка до одного года в размере 7 000 грн в месяц и 10 500 грн на детей с группой инвалидности; Программа "еЯсла" для официально трудоустроенных матерей/отцов, работающих полный рабочий день и имеющих ребенка в возрасте от одного до трех лет. Размер выплаты составляет 8 000 грн в месяц и 12 000 грн для детей с инвалидностью; Единовременные выплаты по программам "Пакет для малыша" в размере 8 4351 грн; Денежная помощь по программе "Пакет школьника" в размере 5 000 грн на ребенка.

"Таким образом, родителям больше не придется открывать разные счета или карты для различных видов государственной помощи", — поясняют в финансовом учреждении.

Помимо государственных выплат, ПриватБанк совместно с международной платежной системой Mastercard обещает предоставить пользователям "Дія.Карты" дополнительную выгоду в виде начисления 10% кэшбэка за покупки в рамках государственной программы "Забота о ребенке".

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Согласно условиям, для того чтобы получить начисление государственной помощи, нужно выполнить всего несколько шагов. А именно:

открыть цифровую "Дія.Карту" Mastercard от ПриватБанка через приложение "Приват24";

подключить к ней счет "Забота о ребенке";

в мобильном приложении "Дія" выбрать соответствующий сервис;

указать эту карту для зачисления выплат.

Чтобы начать получать дополнительное преимущество в виде начисления 10% кэшбэка на все покупки по государственной программе "Забота о ребенке", необходимо:

после открытия карты зайти в приложение "Приват24";

активировать предложение в программе лояльности "Привет".

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