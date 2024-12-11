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Спецпенсионеры в Украине — кто смог выйти на пенсию в 45 лет

11 декабря 2024 11:30
Ксения Симонова - Редактор
Пенсия в 45 лет — кому удалось воспользоваться таким правом
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине насчитывается более 53,5 тысяч пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых до 45 лет. Части из них выплачивают почти по 100 тыс. гривен ежемесячно.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ), пишет Oboz.ua.

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По информации ПФУ, раньше других начали получать выплаты около 53,5 тысячи пенсионеров. Среди них:

  • судьи;
  • прокуроры;
  • военнослужащие;
  • те, кто вышел на пенсию по инвалидности.

Как правило, судьи в среднем выходили на залуженный отдых в 55 лет, прокуроры — в 47. Тем не менее, есть лица, которым удалось начать получать пенсию еще до 40 лет.

Издание, на основе анализа историй "специальных пенсионеров" пришли к выводу, что львиная доля из них — молодежь. Ярким примером является столичный прокурор Ярослав Захарченко, который окончил Нацакадемию прокуратуры в 2013 году, а через девять лет вышел на пенсию. Это удалось сделать благодаря второй группе инвалидности, которую определила МСЭК. Он воспользовался правом перевода на прокурорскую выплату через суд. В итоге — получает пенсию более чем в 20 тыс. гривен.

В частности, прокуроры могут получать пенсии, достигающие 90 тыс. гривен в месяц. Из пяти тысяч работников прокуратуры 10% имеют инвалидность, что дает право на полную прокурорскую пенсию на основе всего десяти лет страхового стажа.

Ожидается, что в 2024 году на финансирование "специальных" пенсий будет направлено 119,3 млрд гривен.

"Этих средств хватило бы, чтобы повысить все пенсии в Украине до уровня не ниже фактического прожиточного минимума", — добавило издание.

Напомним, в Украине четыре категории граждан имеют право на начисление максимального размера пенсий. В списке: государственные служащие, работники местного самоуправления, народные депутаты, научные работники.

Также сообщалось, что пенсионеры должны сообщать ПФУ о факте трудоустройства. Если этого не сделать, можно остаться без выплат.

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