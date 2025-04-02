Грошове забезпечення в ЗСУ — що треба знати про спецдоплати у 2025 році

Українські військові на службі. Фото: Генштаб

Українські військовослужбовці можуть додатково отримувати грошову винагороду до 100 тис. грн. Відомо, які правила призначення "бойових" діють у 2025 році.

Про це повідомляє профільне видання "АрміяInform".

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Особливості призначення спецдоплат у 2025 році

У 2025 році військовим нараховують спецдоплати за безпосередню участь у бойових діях, за виконання бойових чи спеціальних завдань, що пов’язані з обороною країни. Такі виплати вважаються найбільшими в армії, адже бійці беруть на себе великі ризики.

Останні роки розміри винагород не переглядали і різняться залежно від місця несення служби та складності виконуваних завдань.

Зокрема, винагороду у 100 тис. грн призначають військовим, які безпосередньо воюють на фронті та здійснюють заходи для забезпечення оборони України, а також в окупованих районах чи на території противника.

Доплату у 50 тис. грн надають тим бійцям, які виконують завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що відповідають за оперативне управління підрозділами. Зокрема, і не в гарячих точках.

30 тис. грн призначають військовослужбовцям, які виконують бойові чи спеціальні завдання відповідно до бойових наказів. Її виплачують пропорційно до часу перебування на фронті або виконання бойових завдань. Приблизно по 3 тис. грн за добу, тобто за 10 днів нарахують 30 тис. грн.

Доплату у 70 тис. грн надають тим, хто безпосередньо виконує бойові чи спецзавдання на лінії зіткнення з противником або навіть в його тилу.

Спецдоплати нараховують до основної частини грошового забезпечення. У 2025 році вона залишається незмінною і становить понад 20 тис. грн. До повномасштабної війни мінімальний розмір окладу становив близько 10 тис. грн.

Як оформлюють виплати військовим

Спецдоплати командування нараховує на основі довідки про виконання бойових завдань і про участь у бойових діях. Її мають подавати керівники пунктів управління, управлінь угруповань військ, командири військових частин (установ чи організацій), військові частин резерву Головнокомандувача Збройних сил.

Військовослужбовці повинні мати документи, де буде підтверджена участь у бойових діях на фронті. Це може бути:

бойовий наказ командира частини;

журнал бойових дій підрозділу;

рапорт, написаний на ім'я командира, якому підпорядковується військовослужбовець.

Підготовкою проєктів наказів для здійснення виплати одноразової винагороди займаються підрозділи, що відповідають за ведення обліку особового складу.

У разі ненарахування виплат бійці мають звернутися до командира чи подати рапорт на командира частини з проханням включити в наказ про виплату спецдоплати.

"Якщо на рівні військової частини розв’язати проблему не виходить, то варто звернутися на гарячу лінію Міноборони або до адвокатів", — додали експерти.

Раніше ми писали, що військові від 18 до 24 років за укладення контракту зможуть оформити виплати у сумі 1 млн грн. Передбачені певні вимоги для отримання права на відповідну винагороду.

Також ми повідомляли, що військовослужбовцям нараховують виплати з інвалідності до 100% розміру грошового забезпечення. Сума може відрізнятися залежно від групи інвалідності та статусу бійця.