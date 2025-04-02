Денежное обеспечение в ВСУ — что надо знать о спецдоплатах в 2025 году

Украинские военные на службе. Фото: Генштаб

Украинские военнослужащие могут дополнительно получать денежное вознаграждение до 100 тыс. грн. Известно, какие действуют правила назначения "боевых" в 2025 году.

Об этом сообщает профильное издание "АрмияInform".

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Особенности назначения спецдоплат в 2025 году

В 2025 году военным начисляют спецдоплаты за непосредственное участие в боевых действиях, за выполнение боевых или специальных задач, связанных с обороной страны. Такие выплаты считаются самыми большими в армии, ведь бойцы берут на себя большие риски.

Последние годы размеры вознаграждений не пересматривали и различаются в зависимости от места несения службы и сложности выполняемых задач.

В частности, вознаграждение в 100 тыс. грн назначают военным, которые непосредственно воюют на фронте и осуществляют мероприятия для обеспечения обороны Украины, а также в оккупированных районах или на территории противника.

Доплату в 50 тыс. грн предоставляют тем бойцам, которые выполняют задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, отвечающих за оперативное управление подразделениями. В том числе, и не в горячих точках.

30 тыс. грн назначают военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задачи в соответствии с боевыми приказами. Ее выплачивают пропорционально времени пребывания на фронте или выполнения боевых задач. Примерно по 3 тыс. грн в сутки, то есть за 10 дней начислят 30 тыс. грн.

Доплату в 70 тыс. грн предоставляют тем, кто непосредственно выполняет боевые или спецзадания на линии соприкосновения с противником или даже в его тылу.

Спецдоплаты начисляют к основной части денежного обеспечения. В 2025 году она остается неизменной и составляет более 20 тыс. грн. До полномасштабной войны минимальный размер оклада составлял около 10 тыс. грн.

Как оформляют выплаты военным

Спецдоплаты командование начисляет на основе справки о выполнении боевых заданий и об участии в боевых действиях. Ее должны подавать руководители пунктов управления, управлений группировок войск, командиры воинских частей (учреждений или организаций), воинские части резерва Главнокомандующего Вооруженными силами.

Военнослужащие должны иметь документы, где будет подтверждено участие в боевых действиях на фронте. Это может быть:

боевой приказ командира части;

журнал боевых действий подразделения;

рапорт, написанный на имя командира, которому подчиняется военнослужащий.

Подготовкой проектов приказов для осуществления выплаты единовременного вознаграждения занимаются подразделения, отвечающие за ведение учета личного состава.

В случае неначисления выплат бойцы должны обратиться к командиру или подать рапорт на командира части с просьбой включить в приказ о выплате спецдоплаты.

"Если на уровне воинской части решить проблему не получается, то стоит обратиться на горячую линию Минобороны или к адвокатам", — добавили эксперты.

Ранее мы писали, что военные от 18 до 24 лет за заключение контракта смогут оформить выплаты в сумме 1 млн грн. Предусмотрены определенные требования для получения права на соответствующее вознаграждение.

Также мы сообщали, что военнослужащим начисляют выплаты по инвалидности до 100% размера денежного обеспечения. Сумма может отличаться в зависимости от группы инвалидности и статуса бойца.