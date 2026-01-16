Відео
Головна Фінанси Соцвиплати в Україні — хто має право на матеріальну допомогу

Соцвиплати в Україні — хто має право на матеріальну допомогу

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 17:35
Хто в Україні має право на одноразову матеріальну допомогу — список категорій
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Деякі категорії працівників в Україні мають право на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Виплата надається з фонду заробітної плати раз на рік за наявності певних підстав.

Про те, кому та коли надається матеріальна допомога, розповіли Факти ICTV.

Хто має право отримати матеріальну допомогу

Відповідно до законодавства грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань може виплачуватися:

  • військовослужбовцям;
  • державним службовцям, працівникам держорганів;
  • працівникам сфери культури;
  • керівним працівникам, спеціалістам та службовцям органів місцевого самоврядування (ОМС);
  • обслуговувальним робітникам державних установ та ОМС;
  • медикам;
  • іншим працівникам бюджетних установ, які не згадані профільними документами.

Працівникам бюджетних установ, що працюють за сумісництвом, зовнішнім чи внутрішнім, матеріальна допомога може виплачуватися за двома посадами в межах сукупного окладу чи середньомісячного доходу. 

Коли надається матеріальна допомога

Підставами для отримання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань для військовослужбовців є: 

  • смерть військовослужбовця або його дружини/чоловіка, дітей, батьків;
  • поранення під час несення служби;
  • отримання інвалідності внаслідок поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини;
  • перебування у полоні або визнання зниклим безвісти;
  • безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування, у звʼязку з хворобою, повʼязаною із захистом Батьківщини понад 30 днів поспіль.

Для отримання грошової допомоги захиснику необхідно особисто або через бойових побратимів подати рапорт на ім’я безпосереднього командира.

Щодо працівників законодавством не передбачені конкретні підстави для отримання виплати. Зазвичай це:

  • сімейні обставини, що потребують суттєвих додаткових витрат (одруження, народження дитини, переїзд);
  • оплата лікування, оздоровлення дітей;
  • пошкодження або руйнування майна внаслідок пожежі, стихійного лиха тощо.

Щоб отримати грошову допомогу,  працівник повинен написати заяву на ім’я керівника підприємства чи компанії. 

Раніше ми писали, на яку пенсію можуть розраховувати українці з невеликим стажем роботи.  

Також дізнавайтеся, як отримати грошову допомогу від БФ "Карітас"

виплати фінансова допомога матеріальна допомога соціальна допомога грошова допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
