Кто в Украине имеет право на единовременную материальную помощь — список категорий

Соцвыплаты в Украине — кто имеет право на материальную помощь
Некоторые категории работников в Украине имеют право на получение материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов. Выплата предоставляется из фонда заработной платы раз в год при наличии определенных оснований.
О том, кому и когда предоставляется материальная помощь, рассказали Факты ICTV.
Кто имеет право получить материальную помощь
В соответствии с законодательством денежная помощь для решения социально-бытовых вопросов может выплачиваться:
- военнослужащим;
- государственным служащим, работникам госорганов;
- работникам сферы культуры;
- руководящим работникам, специалистам и служащим органов местного самоуправления (ОМС);
- обслуживающим рабочим государственных учреждений и ОМС;
- медикам;
- другим работникам бюджетных учреждений, которые не упомянуты профильными документами.
Работникам бюджетных учреждений, работающим по совместительству, внешнему или внутреннему, материальная помощь может выплачиваться по двум должностям в пределах совокупного оклада или среднемесячного дохода.
Когда предоставляется материальная помощь
Основаниями для получения единовременной материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов для военнослужащих являются:
- смерть военнослужащего или его жены/мужа, детей, родителей;
- ранение во время несения службы;
- получение инвалидности вследствие ранения, связанного с защитой Родины;
- пребывание в плену или признание пропавшим без вести;
- непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения, в связи с болезнью, связанной с защитой Родины более 30 дней подряд.
Для получения денежной помощи защитнику необходимо лично или через боевых побратимов подать рапорт на имя непосредственного командира.
В отношении работников законодательством не предусмотрены конкретные основания для получения выплаты. Обычно это:
- семейные обстоятельства, требующие существенных дополнительных расходов (бракосочетание, рождение ребенка, переезд);
- оплата лечения, оздоровления детей;
- повреждение или разрушение имущества в результате пожара, стихийного бедствия и т.д.
Чтобы получить денежную помощь, работник должен написать заявление на имя руководителя предприятия или компании.
Ранее мы писали, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы с небольшим стажем работы.
Также узнавайте, как получить денежную помощь от БФ "Каритас".
Читайте Новини.LIVE!