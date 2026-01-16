Кто в Украине имеет право на единовременную материальную помощь — список категорий

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Некоторые категории работников в Украине имеют право на получение материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов. Выплата предоставляется из фонда заработной платы раз в год при наличии определенных оснований.

О том, кому и когда предоставляется материальная помощь, рассказали Факты ICTV.

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право получить материальную помощь

В соответствии с законодательством денежная помощь для решения социально-бытовых вопросов может выплачиваться:

военнослужащим;

государственным служащим, работникам госорганов;

работникам сферы культуры;

руководящим работникам, специалистам и служащим органов местного самоуправления (ОМС);

обслуживающим рабочим государственных учреждений и ОМС;

медикам;

другим работникам бюджетных учреждений, которые не упомянуты профильными документами.

Работникам бюджетных учреждений, работающим по совместительству, внешнему или внутреннему, материальная помощь может выплачиваться по двум должностям в пределах совокупного оклада или среднемесячного дохода.

Когда предоставляется материальная помощь

Основаниями для получения единовременной материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов для военнослужащих являются:

смерть военнослужащего или его жены/мужа, детей, родителей;

ранение во время несения службы;

получение инвалидности вследствие ранения, связанного с защитой Родины;

пребывание в плену или признание пропавшим без вести;

непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения, в связи с болезнью, связанной с защитой Родины более 30 дней подряд.

Для получения денежной помощи защитнику необходимо лично или через боевых побратимов подать рапорт на имя непосредственного командира.

В отношении работников законодательством не предусмотрены конкретные основания для получения выплаты. Обычно это:

семейные обстоятельства, требующие существенных дополнительных расходов (бракосочетание, рождение ребенка, переезд);

оплата лечения, оздоровления детей;

повреждение или разрушение имущества в результате пожара, стихийного бедствия и т.д.

Чтобы получить денежную помощь, работник должен написать заявление на имя руководителя предприятия или компании.

Ранее мы писали, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы с небольшим стажем работы.

Также узнавайте, как получить денежную помощь от БФ "Каритас".