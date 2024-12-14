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Соцвыплаты в 2025 году — каких изменений ждать украинцам

14 декабря 2024 06:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Соцпомощь в 2025 году — кто из льготников будет ее получать
Украинские деньги. Фото: Pixabay
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Социальные выплаты в Украине финансируются даже в условиях полномасштабной войны с Россией. На денежную помощь могут рассчитывать люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом напоминают в Министерстве социальной политики.

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Кто из украинцев получает соцпомощь

Так, претендовать на государственные выплаты могут:

  • граждане, участвовавшие в боевых действиях;
  • малообеспеченные семьи;
  • многодетные семьи;
  • дети-сироты;
  • ветераны;
  • дети войны;
  • члены семьи погибших или умерших ветеранов войны;
  • пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Каким будет размер социальной помощи в 2025 году

Отметим, что в 2025 году прожиточный минимум и минимальная зарплата останется на уровне прошлого года — 2920 грн и 8 тыс. грн соответственно. Социальные выплаты, получаемые украинцами, зависят именно от этих показателей.

Соответственно, соцпомощь для некоторых категорий украинцев в 2025 году составит:

  • для трудоспособных лиц – 45% прожиточного минимума – 1 362,6 грн;
  • для лиц, потерявших трудоспособность и лиц с инвалидностью – 100% от прожиточного минимума – 2 361 грн;

В то же время, социальная помощь маленьким украинцам будет следующей:

  • детям до шести лет государство будет выплачивать по 3 331 грн помощи;
  • с 6 до 18 лет – 4 154,8 грн,
  • с 18 до 23 лет (если гражданин получает образование) – 3 936,4 грн.

Добавим, что сумма денежных выплат рассчитывается индивидуально. При расчете учитывают категорию к которой относится лицо, состояние здоровья гражданина и другие факторы.

Что еще стоит знать

В Украине граждане, достигнувшие пенсионного возраста, но не имеющие соответствующего страхового стажа для получения полноценной пенсии, могут оформить социальную помощь

Средства выплачивают людям, которым уже исполнилось 65 лет, а их страховой стаж меньше 15 лет. Что касается суммы выплат, то в 2024 году утратившие трудоспособность граждане ежемесячно получали от государства по 2 361 гривны.

Напомним также, что в Украине в 2024 году выросла номинальная и реальная зарплата. Доктор экономических наук Людмила Черенько отметила, что зарплаты украинцев постепенно возвращаются к довоенному 2021 году.

выплаты деньги соцвыплаты социальная помощь пенсия

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