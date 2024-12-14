Соцпомощь в 2025 году — кто из льготников будет ее получать

Украинские деньги. Фото: Pixabay

Социальные выплаты в Украине финансируются даже в условиях полномасштабной войны с Россией. На денежную помощь могут рассчитывать люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом напоминают в Министерстве социальной политики.

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Кто из украинцев получает соцпомощь

Так, претендовать на государственные выплаты могут:

граждане, участвовавшие в боевых действиях;

малообеспеченные семьи;

многодетные семьи;

дети-сироты;

ветераны;

дети войны;

члены семьи погибших или умерших ветеранов войны;

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Каким будет размер социальной помощи в 2025 году

Отметим, что в 2025 году прожиточный минимум и минимальная зарплата останется на уровне прошлого года — 2920 грн и 8 тыс. грн соответственно. Социальные выплаты, получаемые украинцами, зависят именно от этих показателей.

Соответственно, соцпомощь для некоторых категорий украинцев в 2025 году составит:

для трудоспособных лиц – 45% прожиточного минимума – 1 362,6 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность и лиц с инвалидностью – 100% от прожиточного минимума – 2 361 грн;

В то же время, социальная помощь маленьким украинцам будет следующей:

детям до шести лет государство будет выплачивать по 3 331 грн помощи;

с 6 до 18 лет – 4 154,8 грн,

с 18 до 23 лет (если гражданин получает образование) – 3 936,4 грн.

Добавим, что сумма денежных выплат рассчитывается индивидуально. При расчете учитывают категорию к которой относится лицо, состояние здоровья гражданина и другие факторы.

Что еще стоит знать

В Украине граждане, достигнувшие пенсионного возраста, но не имеющие соответствующего страхового стажа для получения полноценной пенсии, могут оформить социальную помощь

Средства выплачивают людям, которым уже исполнилось 65 лет, а их страховой стаж меньше 15 лет. Что касается суммы выплат, то в 2024 году утратившие трудоспособность граждане ежемесячно получали от государства по 2 361 гривны.

Напомним также, что в Украине в 2024 году выросла номинальная и реальная зарплата. Доктор экономических наук Людмила Черенько отметила, что зарплаты украинцев постепенно возвращаются к довоенному 2021 году.