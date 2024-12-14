Соцпомощь в 2025 году — кто из льготников будет ее получать

Соцвыплаты в 2025 году — каких изменений ждать украинцам
Социальные выплаты в Украине финансируются даже в условиях полномасштабной войны с Россией. На денежную помощь могут рассчитывать люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.
Об этом напоминают в Министерстве социальной политики.
Кто из украинцев получает соцпомощь
Так, претендовать на государственные выплаты могут:
- граждане, участвовавшие в боевых действиях;
- малообеспеченные семьи;
- многодетные семьи;
- дети-сироты;
- ветераны;
- дети войны;
- члены семьи погибших или умерших ветеранов войны;
- пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Каким будет размер социальной помощи в 2025 году
Отметим, что в 2025 году прожиточный минимум и минимальная зарплата останется на уровне прошлого года — 2920 грн и 8 тыс. грн соответственно. Социальные выплаты, получаемые украинцами, зависят именно от этих показателей.
Соответственно, соцпомощь для некоторых категорий украинцев в 2025 году составит:
- для трудоспособных лиц – 45% прожиточного минимума – 1 362,6 грн;
- для лиц, потерявших трудоспособность и лиц с инвалидностью – 100% от прожиточного минимума – 2 361 грн;
В то же время, социальная помощь маленьким украинцам будет следующей:
- детям до шести лет государство будет выплачивать по 3 331 грн помощи;
- с 6 до 18 лет – 4 154,8 грн,
- с 18 до 23 лет (если гражданин получает образование) – 3 936,4 грн.
Добавим, что сумма денежных выплат рассчитывается индивидуально. При расчете учитывают категорию к которой относится лицо, состояние здоровья гражданина и другие факторы.
Что еще стоит знать
В Украине граждане, достигнувшие пенсионного возраста, но не имеющие соответствующего страхового стажа для получения полноценной пенсии, могут оформить социальную помощь
Средства выплачивают людям, которым уже исполнилось 65 лет, а их страховой стаж меньше 15 лет. Что касается суммы выплат, то в 2024 году утратившие трудоспособность граждане ежемесячно получали от государства по 2 361 гривны.
Напомним также, что в Украине в 2024 году выросла номинальная и реальная зарплата. Доктор экономических наук Людмила Черенько отметила, что зарплаты украинцев постепенно возвращаются к довоенному 2021 году.
Читайте Новини.LIVE!