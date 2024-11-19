Субсидія через “Дію” — як оформити та які документи потрібні

Українські гривні. Фото: Pixabay

Громадяни, які все ще не отримують субсидію, але бажають її оформити, можуть зробити це на порталі "Дія". Тепер не потрібно відвідувати ЦНАП, писати заяви, подавати копії документів, сидіти в чергах та займатись зайвою бюрократією. Усе можна зробити через інтернет.

Про те, як оформити субсидію не виходячи з дому, розповідають Новини.Live.

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Як подати заяву на субсидію через "Дію"

Перше, що потрібно зробити — зайти на портал diia.gov.ua та авторизуватись за допомогою електронного підпису або BankID. У меню виберіть розділ "Пенсії, пільги та допомога", а потім — послугу "Заява на субсидію".

Далі потрібно заповнити заяву. В ній вказується адреса, для якої оформлюється субсидія, наявність заборгованостей за комунальні послуги, а також обираються послуги, на які потрібна допомога. Додатково потрібно зазначити:

інформацію про лічильники (за наявності);

номер особового рахунку та назву постачальника послуг;

дані про доходи всіх членів домогосподарства, які проживають за вказаною адресою (окрім тих, чия інформація є в держреєстрах);

інформацію про транспортні засоби, майно, купівлю валюти, а також депозитні рахунки, якщо їхня сума перевищує 100 тисяч гривень.

дані про аліменти (якщо є), нерухомість і сплачені послуги.

Коли заява буде повністю заповнена, необхідно вибрати зручний варіант отримання виплат: банківська картка або відділення "Укрпошти". У разі потреби можна завантажити скан-копії або фото додаткових документів, наприклад:

довідку про доходи, якщо вони не зафіксовані у держреєстрах;

договір оренди житла;

документи, які підтверджують складні життєві обставини тощо.

Залишилось лише все ретельно перевірити, підписати та надіслати. Заява автоматично буде передана до Пенсійного фонду України. Якщо знадобляться додаткові відомості, ви отримаєте сповіщення.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що деякі українці мають законну можливість не сплачувати за комунальні послуги. Ці пільги передбачені для пенсіонерів, які працювали на окремих посадах та проживають у селах.

Також ми розповідали, що для тих, у кого витрати на комунальні послуги перевищують встановлений обов'язковий платіж, надається субсидія. Водночас існує ризик втрати права на допомогу для певних категорій громадян.