Пенсії для громадян без стажу — який розмір виплат у 2024 році

Пенсіонерка тримає гаманець. Фото: Pexels

Для виходу на пенсію українцям потрібно мати певну кількість стажу та досягти необхідного віку. Ці вимоги поступово підвищуватимуть до 2028 року. Однак, якщо людина не має потрібної кількості стажу, розраховувати на повноцінну пенсію вона не може.

Про те, які виплати отримують українці без стажу у 2024 році, повідомили на Урядовому порталі.

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Хто може отримати соціальну допомогу замість пенсії

Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні зростають. У 2024 році для отримання пенсії у 60 років людині потрібно мати 31 рік страхового стажу, а вже у 2025 році цей показник збільшиться до 32 років. Однак у 65 — потрібно всього 15 років стажу. Ці вимоги змінюватись не будуть.

Якщо людина не має права на пенсію за віком через недостатню кількість років стажу — вона може оформити соціальну допомогу. Такі виплати отримують особи, яким виповнилось 65, а їх страховий стаж менший ніж 15 років.

Який розмір соціальної пенсії у 2024 році

Розмір соціальної допомоги становить 30% від прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, що у 2024 році становить — 2 361 гривню. Ця виплата, з урахуванням доплати, не може бути меншою зазначеного мінімуму. При збільшенні прожиткового мінімуму зростає і розмір соціальної допомоги для непрацездатних осіб.

Якщо людина хоче оформити соціальну пенсію, їй потрібні будуть такі документи:

Заява на призначення виплат. Довідка ПФУ про наявний страховий стаж. Декларація про доходи та майновий стан за останні пів року. Паспорт і документ, який засвідчує реєстрацію особи у ДРФОПП. Копією рішення про призначення опікуна (для того, кого визнано недієздатним).

Соціальна пенсія перераховується кожні 6 міс. з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.

Раніше ми писали, що деякі громадяни України, які можуть вийти на пенсію, продовжують працювати. Виплати таких українців як правило вищі.

Також ми розповідали, що деякі категорії громадян України мають право на пільгові умови виходу не пенсію. Це стосується людей, які трудились на важких або шкідливих роботах.