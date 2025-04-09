В Україні по-новому нараховуватимуть соцвиплати — що зміниться у 2025 році

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні реалізують експериментальний проєкт, в рамках якого уряд централізує виплату усієї соціальної допомоги населенню. Реформа має розпочатися восени цього року.

Про це йдеться в постанові Кабміну "Про реалізацію експериментального проєкту щодо централізації механізму виплати деяких соціальних допомог", яку опублікували на сайті Федерації профспілок.

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Передбачається, що функції з соціального захисту населення отримає Пенсійний фонд України (ПФУ). Держустанова нараховуватиме громадянам допомогу після отримання даних з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та Єдиного соціального реєстру.

"Перехід до централізованого надання соціальної допомоги дасть змогу оптимізувати грошові потоки та час проходження коштів від органу соціального захисту населення до одержувачів, запровадити централізовану прозору систему контролю руху коштів і їх цільового використання", — йдеться в документі.

Коли почнуть впроваджувати реформу

Очікується, що це відбудеться з 1 жовтня цього року. Так, централізація торкнеться таких соціальних допомог:

у зв’язку з вагітністю та пологами;

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

на дітей одиноким матерям;

при усиновленні дитини;

на дітей, які хворіють на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, мають тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

малозабезпеченим сім’ям;

на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

зміниться й механізм грошового забезпечення для батьків-вихователів та прийомних батьків, які надають соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім’ям, в тому числі здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;

оплата послуги патронату над дитиною та здійснення видатків, зокрема на сплату за патронатного вихователя єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

на проживання внутрішньо переміщеним особам.

на дітей, після встановлення факту відсутності батьківського піклування та які тимчасово живуть у сім’ях родичів, знайомих, в прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу — "Дитина не одна".

Як зазначається у документі, для призначення соціальної допомоги заяви та необхідні довідки українці до 30 вересня подаватимуть:

до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних (військових) адміністрацій лише із використанням засобів поштового зв’язку або в електронній формі (після введення в експлуатацію відповідних технічних і програмних засобів);

на офіційному вебсайті Мінсоцполітики або інтегрованих з ним інформаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Натомість з 1 жовтня заяви та довідки громадяни зможуть реєструвати онлайн:

на вебпорталі ПФУ;

у мобільному додатку Пенсійного фонду;

на порталі Дія;

на сайті Міністерства соціальної політики.

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Також нагадаємо, що в Харківській області благодійники допоможуть українцям закрити потреби у фермерстві. Допомога надається одразу кільком громадам.