В Украине по-новому будут начислять соцвыплаты — что изменится в 2025 году

Соцвыплаты в 2025 году — какие изменения подготовили украинцам
В Украине реализуют экспериментальный проект, в рамках которого правительство централизует выплату всей социальной помощи населению. Реформа должна начаться осенью этого года.
Об этом говорится в постановлении Кабмина "О реализации экспериментального проекта по централизации механизма выплаты некоторых социальных пособий", которое опубликовали на сайте Федерации профсоюзов.
Что изменится для украинцев
Предполагается, что функции по социальной защите населения получит Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Госучреждение будет начислять гражданам помощь после получения данных из Единой информационной системы социальной сферы и Единого социального реестра.
"Переход к централизованному предоставлению социальной помощи позволит оптимизировать денежные потоки и время прохождения средств от органа социальной защиты населения к получателям, ввести централизованную прозрачную систему контроля движения средств и их целевого использования", — говорится в документе.
Когда начнут внедрять реформу
Ожидается, что это произойдет с 1 октября этого года. Так, централизация коснется таких социальных пособий:
- в связи с беременностью и родами;
- на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- на детей одиноким матерям;
- при усыновлении ребенка;
- на детей, которые болеют тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеют тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, на ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;
- малообеспеченным семьям;
- на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
- на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.
- изменится и механизм денежного обеспечения для родителей-воспитателей и приемных родителей, предоставляющих социальные услуги в детских домах семейного типа и приемных семьях, в том числе осуществление расходов на уплату за них единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;
- оплата услуги патроната над ребенком и осуществления расходов, в частности на уплату за патронатного воспитателя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- на проживание внутренне перемещенным лицам.
- на детей, после установления факта отсутствия родительской опеки и которые временно живут в семьях родственников, знакомых, в приемной семье или детском доме семейного типа - "Ребенок не один".
Как отмечается в документе, для назначения социальной помощи заявления и необходимые справки украинцы до 30 сентября будут подавать:
- в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных (военных) администраций только с использованием средств почтовой связи или в электронной форме (после введения в эксплуатацию соответствующих технических и программных средств);
- на официальном веб-сайте Минсоцполитики или интегрированных с ним информационных системах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
А с 1 октября заявления и справки граждане смогут регистрировать онлайн:
- на веб-портале ПФУ;
- в мобильном приложении Пенсионного фонда;
- на портале Дія;
- на сайте Министерства социальной политики.
Ранее мы рассказывали, что украинцам в прифронтовых регионах оказывают финансовую помощь от организации Fight For Right. Поддержка предусмотрена для граждан, которые имеют инвалидность.
Также напомним, что в Харьковской области благотворители помогут украинцам закрыть потребности в фермерстве. Помощь предоставляется сразу нескольким общинам.
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