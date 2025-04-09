В Украине по-новому будут начислять соцвыплаты — что изменится в 2025 году

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине реализуют экспериментальный проект, в рамках которого правительство централизует выплату всей социальной помощи населению. Реформа должна начаться осенью этого года.

Об этом говорится в постановлении Кабмина "О реализации экспериментального проекта по централизации механизма выплаты некоторых социальных пособий", которое опубликовали на сайте Федерации профсоюзов.

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Что изменится для украинцев

Предполагается, что функции по социальной защите населения получит Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Госучреждение будет начислять гражданам помощь после получения данных из Единой информационной системы социальной сферы и Единого социального реестра.

"Переход к централизованному предоставлению социальной помощи позволит оптимизировать денежные потоки и время прохождения средств от органа социальной защиты населения к получателям, ввести централизованную прозрачную систему контроля движения средств и их целевого использования", — говорится в документе.

Когда начнут внедрять реформу

Ожидается, что это произойдет с 1 октября этого года. Так, централизация коснется таких социальных пособий:

в связи с беременностью и родами;

на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

на детей одиноким матерям;

при усыновлении ребенка;

на детей, которые болеют тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеют тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, на ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;

малообеспеченным семьям;

на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

изменится и механизм денежного обеспечения для родителей-воспитателей и приемных родителей, предоставляющих социальные услуги в детских домах семейного типа и приемных семьях, в том числе осуществление расходов на уплату за них единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;

оплата услуги патроната над ребенком и осуществления расходов, в частности на уплату за патронатного воспитателя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

на проживание внутренне перемещенным лицам.

на детей, после установления факта отсутствия родительской опеки и которые временно живут в семьях родственников, знакомых, в приемной семье или детском доме семейного типа - "Ребенок не один".

Как отмечается в документе, для назначения социальной помощи заявления и необходимые справки украинцы до 30 сентября будут подавать:

в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных (военных) администраций только с использованием средств почтовой связи или в электронной форме (после введения в эксплуатацию соответствующих технических и программных средств);

на официальном веб-сайте Минсоцполитики или интегрированных с ним информационных системах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

А с 1 октября заявления и справки граждане смогут регистрировать онлайн:

на веб-портале ПФУ;

в мобильном приложении Пенсионного фонда;

на портале Дія;

на сайте Министерства социальной политики.

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