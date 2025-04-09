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Соцвыплаты в 2025 году — какие изменения подготовили украинцам

9 апреля 2025 16:22
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
В Украине по-новому будут начислять соцвыплаты — что изменится в 2025 году
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине реализуют экспериментальный проект, в рамках которого правительство централизует выплату всей социальной помощи населению. Реформа должна начаться осенью этого года.

Об этом говорится в постановлении Кабмина "О реализации экспериментального проекта по централизации механизма выплаты некоторых социальных пособий", которое опубликовали на сайте Федерации профсоюзов.

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Что изменится для украинцев

Предполагается, что функции по социальной защите населения получит Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Госучреждение будет начислять гражданам помощь после получения данных из Единой информационной системы социальной сферы и Единого социального реестра.

"Переход к централизованному предоставлению социальной помощи позволит оптимизировать денежные потоки и время прохождения средств от органа социальной защиты населения к получателям, ввести централизованную прозрачную систему контроля движения средств и их целевого использования", — говорится в документе.

Когда начнут внедрять реформу

Ожидается, что это произойдет с 1 октября этого года. Так, централизация коснется таких социальных пособий:

  • в связи с беременностью и родами;
  • на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
  • на детей одиноким матерям;
  • при усыновлении ребенка;
  • на детей, которые болеют тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеют тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, на ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;
  • малообеспеченным семьям;
  • на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
  • на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.
  • изменится и механизм денежного обеспечения для родителей-воспитателей и приемных родителей, предоставляющих социальные услуги в детских домах семейного типа и приемных семьях, в том числе осуществление расходов на уплату за них единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;
  • оплата услуги патроната над ребенком и осуществления расходов, в частности на уплату за патронатного воспитателя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • на проживание внутренне перемещенным лицам.
  • на детей, после установления факта отсутствия родительской опеки и которые временно живут в семьях родственников, знакомых, в приемной семье или детском доме семейного типа - "Ребенок не один".

Как отмечается в документе, для назначения социальной помощи заявления и необходимые справки украинцы до 30 сентября будут подавать:

  • в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных (военных) администраций только с использованием средств почтовой связи или в электронной форме (после введения в эксплуатацию соответствующих технических и программных средств);
  • на официальном веб-сайте Минсоцполитики или интегрированных с ним информационных системах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

А с 1 октября заявления и справки граждане смогут регистрировать онлайн:

  • на веб-портале ПФУ;
  • в мобильном приложении Пенсионного фонда;
  • на портале Дія;
  • на сайте Министерства социальной политики.

Ранее мы рассказывали, что украинцам в прифронтовых регионах оказывают финансовую помощь от организации Fight For Right. Поддержка предусмотрена для граждан, которые имеют инвалидность.

Также напомним, что в Харьковской области благотворители помогут украинцам закрыть потребности в фермерстве. Помощь предоставляется сразу нескольким общинам.

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