Соцвыплаты в Украине — власть кардинально изменит подход в оказании помощи

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украина планирует изменить подходы в предоставлении социальных выплат уязвимым категориям граждан. Из-за дефицита в государственном бюджете материальную помощь оптимизируют и повысят адресность.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, пишет издание "Фокус".

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По словам Жолнович, из-за чрезмерного количества обязательств по соцвыплатам и неспособности подтвердить их финансовым ресурсом, Министерство социальной политики пересмотрит "философию" соцпомощи в Украине, ведь социальный бюджет идет по объему после оборонного.

"Мы взяли на себя чрезмерное количество социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом. И этот дисбаланс влечет за собой огромное количество судов, которые не могут быть исполнены с точки зрения возможности экономики покрывать такие расходы", — объяснила министр.

Как изменят подходы в оказании соцпомощи

Жолнович пояснила, что социалку планируют оптимизировать и сделать максимально адресной. Каждая такая выплата будет предоставлена гражданам для выхода из сложной жизненной ситуации и будет связана с услугой, призванной помочь стать экономически независимыми.

В то же время, прямых законодательных актов, отменяющих выплаты, не будет. Очевидно, что просто урежут социальные выплаты, усилив проверки граждан и контроль.

Заморозка прожиточного минимума и соцвыплат

На днях правительство обнародовало Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, которая не предусматривает роста минимальной зарплаты и прожиточного минимума, то есть выплаты будут заморожены на уровне 2024 года.

"В 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы будет составлять 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году", — отмечается в декларации.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине несколько категорий граждан в конце лета 2024 года получат денежную помощь. Выплаты будут посвящены Дню Независимости, который отмечается 24 августа.

Также мы писали, что граждане могут получить 3 тыс. евро на воплощение бизнес-идей. Проект помощи поощряет подачу заявок женщин со статусом внутренне перемещенных лиц, проживающих в западных регионах.