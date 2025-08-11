Відео
Соцвиплати для малозабезпечених — суми та хто має право

Соцвиплати для малозабезпечених — суми та хто має право

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 12:13
Виплати для малозабезпечених — який розмір та як оформити у 2025 році
Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році держава продовжує надавати соціальну підтримку малозабезпеченим родинам. Її виплачують сім'ям з низьким сукупним доходом, якщо проживають на території країни, а розмір визначають як різницю між прожитковим мінімумом та середньомісячним загальним доходом. 

Про те, кому призначають та як оформити соцдопомогу малозабезпеченим сім'ям, розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Хто має право на призначення соцдопомоги у 2025 році

Питання призначення та виплати державної соцдопомоги українським малозабезпеченим родинам прописане у постанові уряду №250 від 24 лютого 2003 року. Відповідна грошова допомога є формою держпідтримки для сімей, у яких з незалежних від них причин немає належного рівня життя. 

Правом на призначення соцвиплат наділені родини, які постійно проживають в України, а загальний рівень доходу не перевищує прожитковий мінімум для сім’ї. 

Згідно з постановою, до складу такої родини, що звертається за призначенням допомоги, включають:

  • чоловіка;
  • дружину;
  • рідних та усиновлених неповнолітніх дітей віком (до 18 років);
  • дітей, які навчаються за денною/дуальною формою освіти в закладах загальної, середньої професійно-технічної, фахової передвищої освіти до 23-річчя;
  • неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства першої-другої групи або осіб з інвалідністю першої групи, які проживають спільно з батьками;
  • непрацездатних батьків чоловіка/дружини, які мешкають разом з ними та їх утримують;
  • громадян, які проживають з одинокою особою з інвалідністю першої групи, та доглядають за нею;
  • жінок/чоловіків, які не перебувають у шлюбі, однак живуть однією сім’єю, маючи спільних дітей.

Як оформити соцвиплати малозабезпеченим

За інформацією ПФУ, якщо родина підпадає під вимоги, то для призначення соцдопомоги її уповноважений представник має подати такі документи:

  • заява встановленої форми;
  • паспорт/документ, що посвідчує особу;
  • декларація про доходи та майновий стан родини;
  • довідка про доходи, якщо інформації нема в Держреєстрах;
  • довідка про доходи за пів року перед місяцем звернення (якщо є); 
  • за наявності — посвідчення учасника бойових дій (УБД).

Щодо суми такої допомоги, то розмір визначається індивідуально для кожної родини. Він становить різницю між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним загальним доходом домогосподарства.

Малозабезпечені сім’ї можуть звернутися за оформленням соцдопомоги такими способами:

  • онлайн — через вебпортал е-послуг Пенсійного фонду, портал "Дія";
  • особисто — до місцевої влади відповідної тергромади, ЦНАПу, сервісних центрів ПФУ.

Раніше ми писали, що ветеранам, громадянам з інвалідністю, родинам загиблих військових та іншим категоріям громадян, виплатять разову фіндопомогу до Дня Незалежності. Суми виплат нарахують різні. 
 
Також ми розповідали, хто в 2025 році отримає соціальну допомогу замість пенсії. Виплати передбачені громадянам, які досягли 65-річчя. 

виплати ПФУ фінансова допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
