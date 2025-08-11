Выплаты для малообеспеченных — какой размер и как оформить в 2025 году

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году государство продолжает оказывать социальную поддержку малообеспеченным семьям. Ее выплачивают семьям с низким совокупным доходом, если проживают на территории страны, а размер определяют как разницу между прожиточным минимумом и среднемесячным общим доходом.

О том, кому назначают и как оформить соцпомощь малообеспеченным семьям, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто имеет право на назначение соцпомощи в 2025 году

Вопрос назначения и выплаты государственной соцпомощи украинским малообеспеченным семьям прописан в постановлении правительства №250 от 24 февраля 2003 года. Соответствующая денежная помощь является формой господдержки для семей, у которых по независящим от них причинам нет должного уровня жизни.

Правом на назначение соцвыплат наделены семьи, которые постоянно проживают в Украине, а общий уровень дохода не превышает прожиточный минимум для семьи.

Согласно постановлению, в состав такой семьи, обращающейся за назначением помощи, включают:

мужа;

жену;

родных и усыновленных несовершеннолетних детей в возрасте (до 18 лет);

детей, обучающихся по дневной/дуальной форме образования в учреждениях общего, среднего профессионально-технического, профессионального предвысшего образования до 23-летия;

неженатых совершеннолетних детей, признанных лицами с инвалидностью с детства первой-второй группы или лиц с инвалидностью первой группы, проживающих совместно с родителями;

нетрудоспособных родителей мужа/жены, которые проживают вместе с ними и их содержат;

граждан, проживающих с одиноким лицом с инвалидностью первой группы, и ухаживающих за ним;

женщин/мужчин, которые не состоят в браке, однако живут одной семьей, имея общих детей.

Как оформить соцвыплаты малообеспеченным

По информации ПФУ, если семья подпадает под требования, то для назначения соцпомощи ее уполномоченный представитель должен подать следующие документы:

заявление установленной формы;

паспорт/документ, удостоверяющий личность;

декларация о доходах и имущественном состоянии семьи;

справка о доходах, если информации нет в Госреестрах;

справка о доходах за полгода перед месяцем обращения (если есть);

при наличии — удостоверение участника боевых действий (УБД).

Относительно суммы такой помощи, то размер определяется индивидуально для каждой семьи. Он составляет разницу между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным общим доходом домохозяйства.

Малообеспеченные семьи могут обратиться за оформлением соцпомощи такими способами:

онлайн — через веб-портал е-услуг Пенсионного фонда, портал "Дія";

лично — к местным властям соответствующей тергромады, ЦПАУ, сервисным центрам ПФУ.

Ранее мы писали, что ветеранам, гражданам с инвалидностью, семьям погибших военных и другим категориям граждан, выплатят разовую финпомощь ко Дню Независимости. Суммы выплат начислят разные.



Также мы рассказывали, кто в 2025 году получит социальную помощь вместо пенсии. Выплаты предусмотрены гражданам, которые достигли 65-летия.