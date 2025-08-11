Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Соцвыплаты для малообеспеченных — суммы и кто имеет право

Соцвыплаты для малообеспеченных — суммы и кто имеет право

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 12:13
Выплаты для малообеспеченных — какой размер и как оформить в 2025 году
Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году государство продолжает оказывать социальную поддержку малообеспеченным семьям. Ее выплачивают семьям с низким совокупным доходом, если проживают на территории страны, а размер определяют как разницу между прожиточным минимумом и среднемесячным общим доходом.

О том, кому назначают и как оформить соцпомощь малообеспеченным семьям, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на назначение соцпомощи в 2025 году

Вопрос назначения и выплаты государственной соцпомощи украинским малообеспеченным семьям прописан в постановлении правительства №250 от 24 февраля 2003 года. Соответствующая денежная помощь является формой господдержки для семей, у которых по независящим от них причинам нет должного уровня жизни.

Правом на назначение соцвыплат наделены семьи, которые постоянно проживают в Украине, а общий уровень дохода не превышает прожиточный минимум для семьи.

Согласно постановлению, в состав такой семьи, обращающейся за назначением помощи, включают:

  • мужа;
  • жену;
  • родных и усыновленных несовершеннолетних детей в возрасте (до 18 лет);
  • детей, обучающихся по дневной/дуальной форме образования в учреждениях общего, среднего профессионально-технического, профессионального предвысшего образования до 23-летия;
  • неженатых совершеннолетних детей, признанных лицами с инвалидностью с детства первой-второй группы или лиц с инвалидностью первой группы, проживающих совместно с родителями;
  • нетрудоспособных родителей мужа/жены, которые проживают вместе с ними и их содержат;
  • граждан, проживающих с одиноким лицом с инвалидностью первой группы, и ухаживающих за ним;
  • женщин/мужчин, которые не состоят в браке, однако живут одной семьей, имея общих детей.

Как оформить соцвыплаты малообеспеченным

По информации ПФУ, если семья подпадает под требования, то для назначения соцпомощи ее уполномоченный представитель должен подать следующие документы:

  • заявление установленной формы;
  • паспорт/документ, удостоверяющий личность;
  • декларация о доходах и имущественном состоянии семьи;
  • справка о доходах, если информации нет в Госреестрах;
  • справка о доходах за полгода перед месяцем обращения (если есть);
  • при наличии — удостоверение участника боевых действий (УБД).

Относительно суммы такой помощи, то размер определяется индивидуально для каждой семьи. Он составляет разницу между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным общим доходом домохозяйства.

Малообеспеченные семьи могут обратиться за оформлением соцпомощи такими способами:

  • онлайн — через веб-портал е-услуг Пенсионного фонда, портал "Дія";
  • лично — к местным властям соответствующей тергромады, ЦПАУ, сервисным центрам ПФУ.

Ранее мы писали, что ветеранам, гражданам с инвалидностью, семьям погибших военных и другим категориям граждан, выплатят разовую финпомощь ко Дню Независимости. Суммы выплат начислят разные.

Также мы рассказывали, кто в 2025 году получит социальную помощь вместо пенсии. Выплаты предусмотрены гражданам, которые достигли 65-летия.

выплаты ПФУ финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации