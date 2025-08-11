Выплаты для малообеспеченных — какой размер и как оформить в 2025 году

Соцвыплаты для малообеспеченных — суммы и кто имеет право
В 2025 году государство продолжает оказывать социальную поддержку малообеспеченным семьям. Ее выплачивают семьям с низким совокупным доходом, если проживают на территории страны, а размер определяют как разницу между прожиточным минимумом и среднемесячным общим доходом.
О том, кому назначают и как оформить соцпомощь малообеспеченным семьям, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто имеет право на назначение соцпомощи в 2025 году
Вопрос назначения и выплаты государственной соцпомощи украинским малообеспеченным семьям прописан в постановлении правительства №250 от 24 февраля 2003 года. Соответствующая денежная помощь является формой господдержки для семей, у которых по независящим от них причинам нет должного уровня жизни.
Правом на назначение соцвыплат наделены семьи, которые постоянно проживают в Украине, а общий уровень дохода не превышает прожиточный минимум для семьи.
Согласно постановлению, в состав такой семьи, обращающейся за назначением помощи, включают:
- мужа;
- жену;
- родных и усыновленных несовершеннолетних детей в возрасте (до 18 лет);
- детей, обучающихся по дневной/дуальной форме образования в учреждениях общего, среднего профессионально-технического, профессионального предвысшего образования до 23-летия;
- неженатых совершеннолетних детей, признанных лицами с инвалидностью с детства первой-второй группы или лиц с инвалидностью первой группы, проживающих совместно с родителями;
- нетрудоспособных родителей мужа/жены, которые проживают вместе с ними и их содержат;
- граждан, проживающих с одиноким лицом с инвалидностью первой группы, и ухаживающих за ним;
- женщин/мужчин, которые не состоят в браке, однако живут одной семьей, имея общих детей.
Как оформить соцвыплаты малообеспеченным
По информации ПФУ, если семья подпадает под требования, то для назначения соцпомощи ее уполномоченный представитель должен подать следующие документы:
- заявление установленной формы;
- паспорт/документ, удостоверяющий личность;
- декларация о доходах и имущественном состоянии семьи;
- справка о доходах, если информации нет в Госреестрах;
- справка о доходах за полгода перед месяцем обращения (если есть);
- при наличии — удостоверение участника боевых действий (УБД).
Относительно суммы такой помощи, то размер определяется индивидуально для каждой семьи. Он составляет разницу между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным общим доходом домохозяйства.
Малообеспеченные семьи могут обратиться за оформлением соцпомощи такими способами:
- онлайн — через веб-портал е-услуг Пенсионного фонда, портал "Дія";
- лично — к местным властям соответствующей тергромады, ЦПАУ, сервисным центрам ПФУ.
