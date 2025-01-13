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Соцвыплаты-2025 — как получить человеку с инвалидностью с детства

13 января 2025 15:15
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Какую социальную помощь в 2025 году могут получить украинцы с инвалидностью с детства — детали
Люди с ограниченными физическими возможностями. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

У некоторых граждан есть серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых они не могут самостоятельно заботиться о себе. Поэтому Украина как социально-ответственное государство предоставляет людям с инвалидностью социальные выплаты. В отдельных случаях их могут назначить на постоянной основе.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает о помощи, на которую могут рассчитывать люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

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Денежная помощь гражданам, которые с детства получили инвалидность, выплачивается на постоянной основе. Ее могут убрать лишь в том случае, если человеку отменят соответствующий статус, когда, например, у него улучшится состояние здоровья.

Размер социальной помощи зависит от прожиточного минимума. В 2025 году, согласно Закону Украины "О государственном бюджете", его показатель останется на уровне 3 028 грн. Следовательно, выплаты будут такими:

  • 100% от прожиточного минимума для граждан, которые являются нетрудоспособными, получают украинцы с инвалидностью с детства I группы;
  • 80% получают граждане с инвалидностью с детства II группы, утратившие трудоспособность;
  • 60% платят гражданам Украины с инвалидностью с детства III группы, если человек потерял возможность работать по состоянию здоровья;
  • детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет государство выплачивает 70% от прожиточного минимума; прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Как украинцам оформить выплаты в 2025 году

Для человека с инвалидностью выплаты может оформить:

  • опекун;
  • усыновитель;
  • отец или мать;
  • один из родителей-воспитателей;
  • законный представитель.

Подать заявку на выплаты можно в органе социальной защиты населения по месту жительства. Еще граждане могут обращаться к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады.

К заявлению нужно приложить:

  • паспорт;
  • налоговый номер;
  • оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью;
  • справку с места учебы в которой есть отметка, что ребенок находится (или нет) на полном государственном обеспечении;
  • копию решения суда об усыновлении ребенка;
  • справку о месте проживания или копию паспорта с данными о месте проживания человека, который будет получать денежные выплаты;
  • справку о месте жительства или копию паспорта с данными о месте жительства законного представителя (попечителя) (если с заявлением обращается опекун или попечитель)
  • копию вида на постоянное или временное проживание (для иностранцев и лиц без гражданства);
  • копию решения об установлении опеки (попечительства) и назначении ребенку с инвалидностью опекуна (попечителя) (если заявку подает опекун или попечитель);
  • копию решения суда о назначении опекуна гражданину с инвалидностью с детства или копия документа, подтверждающего полномочия представителя учреждения (органа опеки и попечительства), который выполняет функции опекуна (если с заявлением обращается опекун или попечитель);
  • копию решения суда о признании лица с инвалидностью с детства недееспособным (если с заявлением обращается опекун или попечитель).

Также существует способ подать заявку на оформление государственных выплат онлайн. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале "Дія", в разделе "Каталог услуг" кликнуть на "Пенсии, льготы и помощь", после чего выбрать "Помощь человеку с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" и нажать на "Подать заявку".

В дальнейшем нужно будет выполнить еще несколько простых шагов, а именно:

  • указать, для кого хотите получать помощь;
  • выбрать вид помощи и как планируете получать деньги;
  • приложить сканкопии или фотографии документов в четком качестве;
  • проверить внесенную вами информацию и подписать заявку электронной подписью или "Дія.Підпис".

Проверить, на каком этапе утверждения находится ваша заявка можно в личном кабинете на портале или в приложении "Дія". Ответ о рассмотрении заявитель также получит на свой email.

Ранее стало известно, что правительство в 2025 году планирует пересмотреть размер социальной помощи. Как пояснила министр социальной политики Оксана Жолнович, государство хочет увеличить выплаты гражданам с инвалидностью, которые полностью утратили трудоспособность.

Также напомним, что некоторые украинцы могут получить от государства социальное жилье. Однако предоставленные гражданам квартиры или дома все равно остаются собственностью государства.

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