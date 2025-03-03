Пільги у 2025 році — як дітям УБД та ВПО отримати соціальну стипендію

Соціальні стипендії — українців попередили про важливі зміни
З 2025 року діти внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та громадян, яких позбавили особистої свободи, отримуватимуть соціальну стипендію за спрощеними умовами. Відповідні зміни погодив Кабмін України.
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.
Як тепер надаватимуть соціальні стипендії українцям
За інформацією відомства, відтепер українці зможуть отримувати соціальну стипендію від держави навіть після того, як їм виповниться 18 років. Гроші нараховуватимуть до настання 23-річного віку (незалежно від того, отримала дитина відповідний статус до повноліття чи після).
Раніше, якщо відповідний статус дитині чи її батькам було встановлено після досягнення 18-річного віку, студент не вважався претендентом на соціальні стипендії.
Також, враховуючи, що під час призначення стипендій у дітей учасників бойових дій могли виникати проблеми з наданням підтвердних документів, уряд запровадив норму, яка дозволяє:
- дітям УБД, особам з інвалідністю внаслідок війни або Захисникам і Захисницям України, які зникли безвісти, якщо посвідчення члена сім'ї загиблих ще не оформлене, використати для оформлення соціальної стипендії рішення суду про визнання батька (матері) безвісно відсутнім або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
- дітям УБД, замість довідки про безпосередню участь у бойових діях, якщо немає можливості надати копію посвідчення УБД, використати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Соціальна стипендія 2025 — що варто знати
Розміри щомісячної соціальної стипендії становлять:
- для осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування від 18 до 23 років — 4 542 грн;
- для дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування до 18 років — 4 794 грн на місяць;
- для інших студентів вишів становить — 1 180 грн на місяць;
- студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти держава виплачує по 890 грн.
Раніше ми розповідали, чи зміняться розміри пенсій, які отримують українці з обмеженими фізичними можливостями. Виплати, як і раніше, надаються за умови наявності страхового стажу.
Також нагадаємо, що українці можуть отримати 1 тисячу доларів від міжнародного фонду. Відомо, які вимоги мають виконати громадяни.
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