Пільги у 2025 році — як дітям УБД та ВПО отримати соціальну стипендію

Гривні номіналом 500 та 1 тисяча гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 2025 року діти внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та громадян, яких позбавили особистої свободи, отримуватимуть соціальну стипендію за спрощеними умовами. Відповідні зміни погодив Кабмін України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Як тепер надаватимуть соціальні стипендії українцям

За інформацією відомства, відтепер українці зможуть отримувати соціальну стипендію від держави навіть після того, як їм виповниться 18 років. Гроші нараховуватимуть до настання 23-річного віку (незалежно від того, отримала дитина відповідний статус до повноліття чи після).

Раніше, якщо відповідний статус дитині чи її батькам було встановлено після досягнення 18-річного віку, студент не вважався претендентом на соціальні стипендії.

Також, враховуючи, що під час призначення стипендій у дітей учасників бойових дій могли виникати проблеми з наданням підтвердних документів, уряд запровадив норму, яка дозволяє:

дітям УБД, особам з інвалідністю внаслідок війни або Захисникам і Захисницям України, які зникли безвісти, якщо посвідчення члена сім'ї загиблих ще не оформлене, використати для оформлення соціальної стипендії рішення суду про визнання батька (матері) безвісно відсутнім або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

дітям УБД, замість довідки про безпосередню участь у бойових діях, якщо немає можливості надати копію посвідчення УБД, використати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Соціальна стипендія 2025 — що варто знати

Розміри щомісячної соціальної стипендії становлять:

для осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування від 18 до 23 років — 4 542 грн;

для дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування до 18 років — 4 794 грн на місяць;

для інших студентів вишів становить — 1 180 грн на місяць;

студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти держава виплачує по 890 грн.

Раніше ми розповідали, чи зміняться розміри пенсій, які отримують українці з обмеженими фізичними можливостями. Виплати, як і раніше, надаються за умови наявності страхового стажу.

Також нагадаємо, що українці можуть отримати 1 тисячу доларів від міжнародного фонду. Відомо, які вимоги мають виконати громадяни.