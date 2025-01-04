Соціальна стипендія 2025 — кому зі студентів виплачують

Студенти одного з вищих навчальних закладів країни. Фото: УНІАН

В Україні студентам, які навчаються за кошти державного бюджету на денній формі навчання, виплачують три види стипендій. Серед них є так звана соціальна стипендія — це виплата, на яку можуть розраховувати соціально вразливі студенти.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає усе, що потрібно знати про соціальну стипендію у 2025 році.

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Які стипендії існують в Україні

За інформацією Міністерства освіти і науки, українським студентам виплачують:

академічну стипендію — за успішну атестацію по семестрах (надання виплати переглядають після кожного семестру). Стипендія буває звичайна та підвищена.

соціальну — надають студентам, які мають право на пільги. Її скасують, якщо студент не здасть сесію;

президентську — для переможців Всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Розмір стипендії залежить від конкурсу та закладу освіти.

Соціальна стипендія у 2025 році — кому та як призначають

Як правило, стипендію надають студентам, які:

здобувають 1-й та 2-й рівень вищої освіти (тобто, вчаться на бакалавраті та магістратурі);

навчаються за державним замовленням, на денній або дуальній формі здобуття освіти;

не перебувають в академічній відпустці.

Але отримувати стипендію можуть не всі студенти. Так, виплати надають:

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки померли, загинули або зникли безвісти);

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

українцям, які понад три роки працювали у шахті з важкими та небезпечними умовами;

особам, які постраждали під час подій Революції Гідності, учасниками бойових дій;

дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час таких акцій;

дітям, яких офіційно визнали ВПО (стипендію надаватимуть до завершення навчання, але не довше ніж до моменту, коли студенту виповниться 23 роки);

студентам з інвалідністю (зокрема отриманою внаслідок війни);

українцям, які проживають у сім’ях з невеликим доходом;

дітям захисників і захисниць України, загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни;

дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Також із січня 2024 року виплати отримують студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які були у російському полоні, ув’язнені чи у будь-який інший спосіб були позбавлені свободи через збройну агресію Росії проти України, а також їхні діти.

Щоб отримувати соціальну стипендію, студент, який має на неї право, повинен написати заяву на ім′я ректора. У заяві учень вказує:

ПІБ;

дату народження;

адресу за місцем прописки;

документ, що підтверджує надання соціальної стипендії.

Розмір соціальної стипендії у 2025 році

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в установах професійної вищої та вищої освіти, отримують:

4 542 грн щомісяця, якщо це студенти з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування від 18 до 23 років;

4 794 грн — діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування до 18 років;

1 180 грн — інші студенти вищих навчальних закладів;

Студенти, які здобувають фахову передвищу освіту, отримують по 890 грн соціальної стипендії.

Раніше стало відомо, що деякі українці у 2025 році можуть отримати понад 10 тис. грн фінансової допомоги. Виплати надають сім′ям, які тимчасово встановили опіку над дітьми.

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