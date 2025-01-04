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Вища освіта в Україні — хто отримує соціальну стипендію

4 січня 2025 08:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Соціальна стипендія 2025 — кому зі студентів виплачують
Студенти одного з вищих навчальних закладів країни. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні студентам, які навчаються за кошти державного бюджету на денній формі навчання, виплачують три види стипендій. Серед них є так звана соціальна стипендія — це виплата, на яку можуть розраховувати соціально вразливі студенти. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає усе, що потрібно знати про соціальну стипендію у 2025 році.

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Які стипендії існують в Україні

За інформацією Міністерства освіти і науки, українським студентам виплачують:

  • академічну стипендію — за успішну атестацію по семестрах (надання виплати переглядають після кожного семестру). Стипендія буває звичайна та підвищена. 
  • соціальну — надають студентам, які мають право на пільги. Її скасують, якщо студент не здасть сесію;
  • президентську — для переможців Всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Розмір стипендії залежить від конкурсу та закладу освіти.

Соціальна стипендія у 2025 році — кому та як призначають

Як правило, стипендію надають студентам, які:

  • здобувають 1-й та 2-й рівень вищої освіти (тобто, вчаться на бакалавраті та магістратурі);
  • навчаються за державним замовленням, на денній або дуальній формі здобуття освіти;
  • не перебувають в академічній відпустці.

Але отримувати стипендію можуть не всі студенти. Так, виплати надають:

  • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
  • особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки померли, загинули або зникли безвісти);
  • особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • українцям, які понад три роки працювали у шахті з важкими та небезпечними умовами;
  • особам, які постраждали під час подій Революції Гідності, учасниками бойових дій;
  • дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час таких акцій;
  • дітям, яких офіційно визнали ВПО (стипендію надаватимуть до завершення навчання, але не довше ніж до моменту, коли студенту виповниться 23 роки);
  • студентам з інвалідністю (зокрема отриманою внаслідок війни);
  • українцям, які проживають у сім’ях з невеликим доходом;
  • дітям захисників і захисниць України, загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Також із січня 2024 року виплати отримують студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які були у російському полоні, ув’язнені чи у будь-який інший спосіб були позбавлені свободи через збройну агресію Росії проти України, а також їхні діти.

Щоб отримувати соціальну стипендію, студент, який має на неї право, повинен написати заяву на ім′я ректора. У заяві учень вказує:

  • ПІБ;
  • дату народження;
  • адресу за місцем прописки;
  • документ, що підтверджує надання соціальної стипендії.

Розмір соціальної стипендії у 2025 році 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в установах професійної вищої та вищої освіти, отримують:

  • 4 542 грн щомісяця, якщо це студенти з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування від 18 до 23 років;
  • 4 794 грн —  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування до 18 років;
  • 1 180 грн — інші студенти вищих навчальних закладів;

Студенти, які здобувають фахову передвищу освіту, отримують по 890 грн соціальної стипендії. 

Раніше стало відомо, що деякі українці у 2025 році можуть отримати понад 10 тис. грн фінансової допомоги. Виплати надають сім′ям, які тимчасово встановили опіку над дітьми. 

Також ми розповідали, що українські діти, які постраждали від воєнних дій, зможуть отримати статус "дитина війни". Однак оформити його можуть не всі громадяни. 

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