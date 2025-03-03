Льготы в 2025 году — как детям УБД и ВПЛ получить социальную стипендию

Гривны номиналом 500 и 1 тысяча гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 2025 года дети внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, и граждан, которых лишили личной свободы, будут получать социальную стипендию по упрощенным условиям. Соответствующие изменения согласовал Кабмин Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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Как теперь будут предоставлять социальные стипендии украинцам

По информации ведомства, отныне украинцы смогут получать социальную стипендию от государства даже после того, как им исполнится 18 лет. Деньги будут начислять до наступления 23-летнего возраста (независимо от того получил ребенок соответствующий статус до совершеннолетия или после).

Ранее, если соответствующий статус ребенку или его родителям был установлен после достижения 18-летнего возраста, студент не считался претендентом на социальные стипендии.

Также, учитывая, что при назначении стипендий у детей участников боевых действий могли возникать проблемы с предоставлением подтверждающих документов, правительство ввело норму, которая позволяет:

детям УБД, лицам с инвалидностью вследствие войны или Защитникам и Защитницам Украины, пропавшим без вести, если удостоверение члена семьи погибших еще не оформлено, использовать для оформления социальной стипендии решение суда о признании отца (матери) без вести отсутствующим или выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

детям УБД, вместо справки о непосредственном участии в боевых действиях, если нет возможности предоставить копию удостоверения УБД, использовать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Социальная стипендия 2025 — что стоит знать

Размеры ежемесячной социальной стипендии составляют:

для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки от 18 до 23 лет — 4 542 грн;

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки до 18 лет — 4 794 грн в месяц;

для других студентов вузов составляет — 1 180 грн в месяц;

студентам (курсантам) учреждений профессионального предвысшего образования государство выплачивает по 890 грн.

Ранее мы рассказывали, изменятся ли размеры пенсий, которые получают украинцы с ограниченными физическими возможностями. Выплаты, как и раньше, предоставляются при условии наличия страхового стажа.

Также напомним, что украинцы могут получить 1 тысячу долларов от международного фонда. Известно, какие требования должны выполнить граждане.