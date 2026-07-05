Соціальна пенсія в Україні: які розміри та кому можна оформити

Жінка з книгою, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні громадяни, які досягли пенсійного віку, однак не отримали права на пенсію за відсутності необхідного страхового стажу, можуть оформити на тимчасовій основі допомогу (соціальну пенсію). Відомо, які умови для її призначення, розміри та як правильно оформити у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто з українців має право на соціальну пенсію

За даними ПФУ, під соціальною пенсією мається на увазі не страхова виплата, а соцдопомога замість пенсії, гарантована державою для малозабезпечених громадян, які втратили працездатність.

Скористатися правом оформити соцпенсію можуть три категорії населення:

Люди за віком. Йдеться про тих, хто досяг 65 років, а мінімального страхового стажу для оформлення пенсії виявилось недостатньо (менш ніж 15 років). Громадяни з інвалідністю. Надається особам з інвалідністю I-III груп, які ще не мають права на пенсію за віком. Для тих, хто має І групу допомогу призначають незалежно від доходу. Діти, які залишились без годувальника. Передбачається право на соціальну допомогу у разі смерті батька чи матері за відсутності необхідного страхового стажу. Виплату надають до 18 років (або до 23 років у разі навчання).

Розміри та умови для призначення соцпенсії

Пенсійний фонд призначає громадянам соціальну пенсію без страхового за дотримання таких умов:

у разі досягнення відповідного віку або встановлення інвалідності. "Вікову" допомогу призначають з 65 років, а для осіб з інвалідністю — з часу встановлення групи медкомісією, для дітей — з моменту встановлення факту "втрати годувальника".

відсутня жодна інша пенсія чи держдопомога за різними законами (зокрема, за законом "Про державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю").

відповідність критерію щодо малозабезпеченості, коли середньомісячна сукупна сума доходу родини за шість місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн (станом на 2026 рік, за законом №3450-IX). Проте для осіб з інвалідністю І групи та дітей відповідний критерій не застосовують, а виплати призначають незалежно від рівня доходу.

Розмір допомоги визначають у вигляді відсотка від рівня прожиткового мінімуму та групи отримувача. У ПФУ застосовують такі базові параметри:

150% — для трьох і більше дітей, які залишились без годувальника;

120% — для двох таких дітей;

100% — на одну дитину, людину з інвалідністю І групи та жінку-"матір-героїню";

80% — людям з ІІ групою інвалідності;

60% — для осіб з ІІІ групою інвалідності;

30% — людям, які досягли 65 років, без стажу.

У разі меншого фактичного розміру виплати за прожитковий мінімум — держава доплатить різницю як щомісячну державну адресну допомогу відповідно до урядової постанови №265. Тому мінімальну соцпенсію фактично дотягують до цього показника.

Таким чином, розмір соцпенсії у 2026 році не може бути меншим за мінімально затверджену суму, однак може бути більшою для багатодітних родин чи осіб з інвалідністю.

Ще Новини.LIVE розповідали, кому закон дозволяє розраховувати на пенсійну виплату у майже 26 000 грн у липні. Кільком категоріям надане право на спеціальні пенсії за роботу в особливих умовах. Законодавством закріплена максимальна сума, що не може бути вищою за десять прожиткових мінімумів для непрацездатних. Проте на час війни встановлені обмеження на найвищі виплати.

Раніше Новини.LIVE писали, хто наділений правом отримати додаткову суму до пенсії у близько 1 300 грн. Як повідомили у ПФУ, така гарантована надбавка до пенсії передбачена за утримання колишніми військовими своїх непрацездатних родичів. За такої обставини надають надбавку до пенсії у 50% від розміру прожиткового мінімуму. Однак варто знати деякі нюанси.