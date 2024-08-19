Сколько стажа нужно для социальной пенсии и какую сумму можно получить

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Лица, не имеющие достаточного трудового стажа, могут получать социальную пенсию. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных, что составляет 2 361 гривну, и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Максимальный размер социальной пенсии не может превышать 100% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, который равняется 3 028 гривен. Чтобы оформить социальную пенсию, следует обратиться в местный отдел социальной защиты населения и предоставить соответствующий пакет документов.

Обратите внимание: социальная пенсия подлежит пересмотру каждые шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и среднем доходе.

Следовательно, стандарты страхового стажа по состоянию на 2024 год:

Для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь 31 год страхового стажа ;

; Для пенсии в 63 года — 21 год страхового стажа ;

; Для выхода на пенсию в 65 лет достаточно 15 лет страхового стажа .

Важно отметить, что к 2028 году минимальное требование к страховому стажу будет расти на один год.

Что еще нужно знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как гражданам не терять страховой стаж из-за отсутствия поступления заработной платы. Речь идет, в частности, о ситуации, когда лицо находится в отпуске без сохранения зарплаты.

Мы также писали, что Украине с начала 2024 года показатель средней пенсии увеличился более чем на 430 гривен или на 8,0%. Известно, какие выплаты получат украинцы в августе.