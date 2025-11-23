Пільги для УБД та їх сімей — які соцгарантії надаватимуть з 1 грудня

Військові з дитиною у центрі Києва. Фото: УНІАН

Військовослужбовці, які тримають оборону України та протистоять російській агресії, мають гарантоване державою право на широкий спектр соціальної підтримки та пільг. До таких гарантій належать, зокрема, знижки на оплату комунальних послуг, безоплатне медичне забезпечення та право безплатного проїзду деякими видами транспортну.

Новини.LIVE розповідають, які саме пільги для учасників бойових дій діятимуть у грудні 2025 року.

Хто з військовослужбовців має право на пільги

Відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають статус УБД, а також члени їхніх сімей, можуть користуватися більш ніж двома десятками різних соціальних переваг. На грудень 2025 року зміни в їхньому переліку не заплановані.

Медичні пільги

Захисники, що мають чинне посвідчення УБД, отримують такі можливості:

безоплатне отримання за рецептами лікарів медикаментів і медичних виробів;

право на першочергове та безплатне зубопротезування (окрім протезів із дорогоцінних металів);

доступ до безплатних санаторно-курортних путівок або виплату компенсації їхньої вартості;

можливість і надалі обслуговуватися у медзакладах, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи, незалежно від часу виходу на пенсію чи зміни роботи;

щорічне проходження комплексного медичного огляду та диспансеризації з залученням фахівців необхідних профілів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних установах усіх типів.

Транспортні пільги

Закон також встановлює право УБД на безоплатний проїзд такими видами транспорту:

усі види міського пасажирського транспорту;

автомобільний транспорт загального користування у сільській місцевості;

приміський залізничний та водний транспорт;

автобусні маршрути приміського, міжміського, внутрішньорайонного, міжобласного сполучення без обмежень щодо відстані та місця проживання.

Крім цього, учасники бойових дій мають право безплатно скористатися залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом один раз на два роки (в обидві сторони), або ж здійснити таку поїздку один раз на рік із 50% знижкою.

Пільги на житлово-комунальні послуги

УБД мають право на 75% знижку з оплати:

квартплати;

послуг із газо-, водо- та електропостачання, а також інших комунальних сервісів;

вартості палива для тих домогосподарств, що проживають у будинках без центрального опалення.

Для військовослужбовців, які отримали інвалідність, розмір знижки становить 100%. Комунальні пільги поширюються як на самих УБД, так і на членів їхніх сімей, що проживають разом із ними, незалежно від форми власності чи типу житла.

Освітні пільги

Учасники бойових дій та їхні діти мають доступ до різних форм державної підтримки у сфері освіти. Серед них:

оплата навчання коштом державного або місцевих бюджетів (повністю чи частково);

довгострокові кредити на освіту на пільгових умовах;

отримання соціальних стипендій;

безплатне забезпечення підручниками;

безоплатне проживання у студентських гуртожитках.

Крім того, за кордоном ветерани користуються пріоритетом під час вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти.

До цього переліку додаються й інші пільги: можливість звільнення від сплати ЄСВ, переважне працевлаштування, право на додаткові відпустки. Захисники також мають першочергове право на отримання земельних ділянок для будівництва та можуть бути забезпечені житлом, якщо виникає така потреба.

