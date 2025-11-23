Льготы для УБД и их семей — какие соцгарантии будут предоставлять с 1 декабря

Соцгарантии для военных — какие льготы получат УБД с 1 декабря
Военнослужащие, которые держат оборону Украины и противостоят российской агрессии, имеют гарантированное государством право на широкий спектр социальной поддержки и льгот. К таким гарантиям относятся, в частности, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатное медицинское обеспечение и право бесплатного проезда некоторыми видами транспорта.
Новини.LIVE рассказывают, какие именно льготы для участников боевых действий будут действовать в декабре 2025 года.
Кто из военнослужащих имеет право на льготы
Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лица, имеющие статус УБД, а также члены их семей, могут пользоваться более чем двумя десятками различных социальных преимуществ. На декабрь 2025 года изменения в их перечне не запланированы.
Медицинские льготы
Защитники, имеющие действующее удостоверение УБД, получают следующие возможности:
- бесплатное получение по рецептам врачей медикаментов и медицинских изделий;
- право на первоочередное и бесплатное зубопротезирование (кроме протезов из драгоценных металлов);
- доступ к бесплатным санаторно-курортным путевкам или выплату компенсации их стоимости;
- возможность и в дальнейшем обслуживаться в медучреждениях, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы, независимо от времени выхода на пенсию или смены работы;
- ежегодное прохождение комплексного медицинского осмотра и диспансеризации с привлечением специалистов необходимых профилей;
- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях всех типов.
Транспортные льготы
Закон также устанавливает право УБД на бесплатный проезд такими видами транспорта:
- все виды городского пассажирского транспорта;
- автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;
- пригородный железнодорожный и водный транспорт;
- автобусные маршруты пригородного, междугородного, внутрирайонного, межобластного сообщения без ограничений по расстоянию и месту жительства.
Кроме этого, участники боевых действий имеют право бесплатно воспользоваться железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом один раз в два года (в обе стороны), или же осуществить такую поездку один раз в год с 50% скидкой.
Льготы на жилищно-коммунальные услуги
УБД имеют право на 75% скидку по оплате:
- квартплаты;
- услуг по газо-, водо- и электроснабжению, а также других коммунальных сервисов;
- стоимости топлива для тех домохозяйств, проживающих в домах без центрального отопления.
Для военнослужащих, получивших инвалидность, размер скидки составляет 100%. Коммунальные льготы распространяются как на самих УБД, так и на членов их семей, проживающих вместе с ними, независимо от формы собственности или типа жилья.
Образовательные льготы
Участники боевых действий и их дети имеют доступ к различным формам государственной поддержки в сфере образования. Среди них:
- оплата обучения за счет государственного или местных бюджетов (полностью или частично);
- долгосрочные кредиты на образование на льготных условиях;
- получение социальных стипендий;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатное проживание в студенческих общежитиях.
Кроме того, за рубежом ветераны пользуются приоритетом при поступлении в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования.
К этому перечню добавляются и другие льготы: возможность освобождения от уплаты ЕСВ, преимущественное трудоустройство, право на дополнительные отпуска. Защитники также имеют первоочередное право на получение земельных участков для строительства и могут быть обеспечены жильем, если возникает такая необходимость.
Ранее мы писали, кто из родственников военнослужащего может пользоваться льготами.
Также узнавайте, как УБД получить бесплатную путевку в санаторий.
Читайте Новини.LIVE!