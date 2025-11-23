Льготы для УБД и их семей — какие соцгарантии будут предоставлять с 1 декабря

Военные с ребенком в центре Киева. Фото: УНИАН

Военнослужащие, которые держат оборону Украины и противостоят российской агрессии, имеют гарантированное государством право на широкий спектр социальной поддержки и льгот. К таким гарантиям относятся, в частности, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатное медицинское обеспечение и право бесплатного проезда некоторыми видами транспорта.

Новини.LIVE рассказывают, какие именно льготы для участников боевых действий будут действовать в декабре 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Кто из военнослужащих имеет право на льготы

Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лица, имеющие статус УБД, а также члены их семей, могут пользоваться более чем двумя десятками различных социальных преимуществ. На декабрь 2025 года изменения в их перечне не запланированы.

Медицинские льготы

Защитники, имеющие действующее удостоверение УБД, получают следующие возможности:

бесплатное получение по рецептам врачей медикаментов и медицинских изделий;

право на первоочередное и бесплатное зубопротезирование (кроме протезов из драгоценных металлов);

доступ к бесплатным санаторно-курортным путевкам или выплату компенсации их стоимости;

возможность и в дальнейшем обслуживаться в медучреждениях, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы, независимо от времени выхода на пенсию или смены работы;

ежегодное прохождение комплексного медицинского осмотра и диспансеризации с привлечением специалистов необходимых профилей;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях всех типов.

Транспортные льготы

Закон также устанавливает право УБД на бесплатный проезд такими видами транспорта:

все виды городского пассажирского транспорта;

автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;

пригородный железнодорожный и водный транспорт;

автобусные маршруты пригородного, междугородного, внутрирайонного, межобластного сообщения без ограничений по расстоянию и месту жительства.

Кроме этого, участники боевых действий имеют право бесплатно воспользоваться железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом один раз в два года (в обе стороны), или же осуществить такую поездку один раз в год с 50% скидкой.

Льготы на жилищно-коммунальные услуги

УБД имеют право на 75% скидку по оплате:

квартплаты;

услуг по газо-, водо- и электроснабжению, а также других коммунальных сервисов;

стоимости топлива для тех домохозяйств, проживающих в домах без центрального отопления.

Для военнослужащих, получивших инвалидность, размер скидки составляет 100%. Коммунальные льготы распространяются как на самих УБД, так и на членов их семей, проживающих вместе с ними, независимо от формы собственности или типа жилья.

Образовательные льготы

Участники боевых действий и их дети имеют доступ к различным формам государственной поддержки в сфере образования. Среди них:

оплата обучения за счет государственного или местных бюджетов (полностью или частично);

долгосрочные кредиты на образование на льготных условиях;

получение социальных стипендий;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатное проживание в студенческих общежитиях.

Кроме того, за рубежом ветераны пользуются приоритетом при поступлении в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования.

К этому перечню добавляются и другие льготы: возможность освобождения от уплаты ЕСВ, преимущественное трудоустройство, право на дополнительные отпуска. Защитники также имеют первоочередное право на получение земельных участков для строительства и могут быть обеспечены жильем, если возникает такая необходимость.

Ранее мы писали, кто из родственников военнослужащего может пользоваться льготами.

Также узнавайте, как УБД получить бесплатную путевку в санаторий.