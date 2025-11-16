Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільги лише для родичів — хто вважається членом сім’ї УБД

Пільги лише для родичів — хто вважається членом сім’ї УБД

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 18:35
Оновлено: 17:04
Хто входить до складу сім'ї УБД та може отримати пільги
Шеврон на військовій формі. Фото: Reuters

Пільги для учасників бойових дій та їхніх родин — це один із ключових способів державної підтримки військовослужбовців. Водночас важливо розуміти, що не всі родичі захисників автоматично отримують право на такі соціальні гарантії — закон чітко визначає, хто саме належить до членів сім’ї УБД.

Новини.LIVE розповідають, хто з родичів військовослужбовця може користуватися пільгами. 

Реклама
Читайте також:

Хто вважається членом родини учасника бойових дій

Законодавство визначає чіткий перелік осіб, які можуть претендувати на пільги та іншу допомогу як родичі УБД. Пенсійний фонд України пояснює, що до членів сім’ї учасника бойових дій належать:

  • чоловік або дружина, а також їхні неповнолітні діти віком до 18 років;
  • повнолітні діти, які не перебувають у шлюбі та мають інвалідність з дитинства I чи II групи, або інвалідність I групи незалежно від причин її виникнення;
  • особа, яка постійно мешкає з ветераном війни з інвалідністю I групи та доглядає за ним, якщо сам ветеран не перебуває у шлюбі;
  • непрацездатні батьки;
  • особи, які перебувають під опікою чи піклуванням ветерана та проживають разом із ним.

Цей перелік є вичерпним і визначає, хто може користуватися відповідними гарантіями.

Які пільги надаються членам родин УБД

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" гарантує учасникам бойових дій та їхнім родинам низку важливих пільг.

Серед основних:

  • 75% знижки на оплату житла;
  • 75% знижки на комунальні послуги — електроенергію, газ, інші види комунального забезпечення;
  • 75% знижки на вартість палива для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення.

Під час розрахунку знижки враховують норму опалювальної площі — 21 м² на кожну особу, яка проживає у помешканні, плюс додаткові 10,5 м² на всю родину.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, передбачені розширені норми — 75% знижки на газ для опалення житла, але вже на подвійну площу — 42 м² на кожного члена сім’ї, який має право на пільги, і 21 м² додатково на родину.

Для осіб з інвалідністю встановлено 100% знижку на оплату комунальних послуг.

Як оформити пільги

Щоб родина УБД могла скористатися передбаченими законом пільгами, необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду. До заяви додають копії документів, що підтверджують родинні зв’язки та право заявника на отримання відповідних видів допомоги.

Раніше ми розповідали, якою буде знижка на газ для УБД у листопаді 2025 року. 

Також дізнавайтеся, хто з УБД має право отримати житло від держави

родина пільги УБД соціальний захист знижки
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації