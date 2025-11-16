Хто входить до складу сім'ї УБД та може отримати пільги

Шеврон на військовій формі. Фото: Reuters

Пільги для учасників бойових дій та їхніх родин — це один із ключових способів державної підтримки військовослужбовців. Водночас важливо розуміти, що не всі родичі захисників автоматично отримують право на такі соціальні гарантії — закон чітко визначає, хто саме належить до членів сім’ї УБД.

хто з родичів військовослужбовця може користуватися пільгами.

Хто вважається членом родини учасника бойових дій

Законодавство визначає чіткий перелік осіб, які можуть претендувати на пільги та іншу допомогу як родичі УБД. Пенсійний фонд України пояснює, що до членів сім’ї учасника бойових дій належать:

чоловік або дружина, а також їхні неповнолітні діти віком до 18 років;

повнолітні діти, які не перебувають у шлюбі та мають інвалідність з дитинства I чи II групи, або інвалідність I групи незалежно від причин її виникнення;

особа, яка постійно мешкає з ветераном війни з інвалідністю I групи та доглядає за ним, якщо сам ветеран не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням ветерана та проживають разом із ним.

Цей перелік є вичерпним і визначає, хто може користуватися відповідними гарантіями.

Які пільги надаються членам родин УБД

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" гарантує учасникам бойових дій та їхнім родинам низку важливих пільг.

Серед основних:

75% знижки на оплату житла;

75% знижки на комунальні послуги — електроенергію, газ, інші види комунального забезпечення;

75% знижки на вартість палива для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення.

Під час розрахунку знижки враховують норму опалювальної площі — 21 м² на кожну особу, яка проживає у помешканні, плюс додаткові 10,5 м² на всю родину.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, передбачені розширені норми — 75% знижки на газ для опалення житла, але вже на подвійну площу — 42 м² на кожного члена сім’ї, який має право на пільги, і 21 м² додатково на родину.

Для осіб з інвалідністю встановлено 100% знижку на оплату комунальних послуг.

Як оформити пільги

Щоб родина УБД могла скористатися передбаченими законом пільгами, необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду. До заяви додають копії документів, що підтверджують родинні зв’язки та право заявника на отримання відповідних видів допомоги.

