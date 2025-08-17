Соцгарантії для військовослужбовців — які пільги можуть отримати діти УБД

Військовий з родиною. Фото: УНІАН

Діти учасників бойових дій в Україні мають право на низку соціальних пільг та гарантій, передбачених законодавством. Ці пільги охоплюють як освітню, так і медичну та культурну сфери.

Новини.LIVE розповідають, які соціальні гарантії діють для дітей УБД у серпні 2025 року.

Питання надання пільг учасникам бойових дій та їхнім рідним регулює Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей". Згідно з документом, діти захисників можуть розраховувати на певні пільги, зокрема в освітній сфері та сфері відпочинку.

Оздоровлення та відпочинок

Дітям (віком від 7 до 18 років) учасників бойових дій раз на рік надаються безплатні путівки (або з частковою оплатою вартості) до дитячих таборів та санаторіїв.

Щоб скористатися пільгою, як пояснили на порталі "Ветеран", необхідно звернутись до управління соціального захисту населення та подати такі документи:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, який підтверджує належність дитини до пільгової категорії;

форма первинної облікової документації №079/о "Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку".

Освітні пільги

Діти учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати державну підтримку для здобуття професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти. Зокрема, це:

повне або часткове фінансування навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові кредити на освіту;

соціальні стипендії — за умови, що дитина зарахована на бюджетну форму навчання та не має академічної заборгованості;

безоплатні підручники та доступ до інтернету;

безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках.

Також дітей УБД (в порядку черговості – після дітей загиблих) можуть перевести на вакантні місця державного або регіонального замовлення. Такі особи підлягають переведенню, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного балу не більше, ніж 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, яким надається особлива підтримка, зокрема для військових, педагогічних, аграрних, природничих та інженерних спеціальностей).

Пільги у школах та садочках

Якщо УБД є наразі чинними військовослужбовцями, то їхні діти мають право на першочергове надання місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.

Щоб скористатися пільгою, потрібно подати заяву до керівника закладу освіти. До неї потрібно додати:

копію посвідчення учасника бойових дій;

свідоцтво про народження дитини;

медичні висновки про здоров’я дитини.

Однак у садочках є квота — не більше 20% пільговиків у групі, тому слід подавати заяву завчасно. В деяких містах коштом місцевих бюджетів також можуть забезпечувати у школах та дитсадках безоплатне харчування для дітей учасників бойових дій.

