Соцгарантии для военнослужащих — какие льготы могут получить дети УБД

Дети участников боевых действий в Украине имеют право на ряд социальных льгот и гарантий, предусмотренных законодательством. Эти льготы охватывают как образовательную, так и медицинскую и культурную сферы.

Новини.LIVE рассказывают, какие социальные гарантии действуют для детей УБД в августе 2025 года.

Вопрос предоставления льгот участникам боевых действий и их родным регулирует Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей". Согласно документу, дети защитников могут рассчитывать на определенные льготы, в частности в образовательной сфере и сфере отдыха.

Оздоровление и отдых

Детям (в возрасте от 7 до 18 лет) участников боевых действий раз в год предоставляются бесплатные путевки (или с частичной оплатой стоимости) в детские лагеря и санатории.

Чтобы воспользоваться льготой, как объяснили на портале "Ветеран", необходимо обратиться в управление социальной защиты населения и подать следующие документы:

копия свидетельства о рождении ребенка;

копия документа, подтверждающего принадлежность ребенка к льготной категории;

форма первичной учетной документации №079/о "Медицинская справка на ребенка, который отъезжает в детское учреждение оздоровления и отдыха".

Образовательные льготы

Дети участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны могут получить государственную поддержку для получения профессионально-технического, профессионального, предвысшего и высшего образования. В частности, это:

полное или частичное финансирование обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные кредиты на образование;

социальные стипендии — при условии, что ребенок зачислен на бюджетную форму обучения и не имеет академической задолженности;

бесплатные учебники и доступ к интернету;

бесплатное или льготное проживание в общежитиях.

Также детей УБД (в порядке очередности — после детей погибших) могут перевести на вакантные места государственного или регионального заказа. Такие лица подлежат переводу, если полученный ими конкурсный балл меньше проходного балла не более чем на 15 баллов (на 25 баллов для специальностей, которым предоставляется особая поддержка, в частности для военных, педагогических, аграрных, естественных и инженерных специальностей).

Льготы в школах и садиках

Если УБД являются сейчас действующими военнослужащими, то их дети имеют право на первоочередное предоставление места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно подать заявление руководителю учебного заведения. К нему нужно приложить:

копию удостоверения участника боевых действий;

свидетельство о рождении ребенка;

медицинские заключения о здоровье ребенка.

Однако в садиках есть квота — не более 20% льготников в группе, поэтому следует подавать заявление заранее. В некоторых городах за счет местных бюджетов также могут обеспечивать в школах и детсадах бесплатное питание для детей участников боевых действий.

