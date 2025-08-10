Відео
Головна Фінанси Пільги для військових — як отримати путівку в санаторій за УБД

Пільги для військових — як отримати путівку в санаторій за УБД

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 13:35
Пільги для військових — хто має право на безплатні путівки в санаторії
Посвідчення УБД в руках. Фото: УНІАН

В Україні деякі категорії військовослужбовців, ветеранів та їхніх родичів мають право на безоплатне санаторно-курортне лікування. Зокрема, це захисники зі статусом учасників бойових дій.

Новини.LIVE розповідають, як УБД отримати безплатну путівку в санаторій.

Кому надають безплатні путівки до санаторіїв

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у закладах, розміщених на території України, гарантовано:

  • учасникам бойових дій — не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день; 
  • особам з інвалідністю внаслідок війни — позачергово щороку строком на 21 день;
  • учасникам війни — один раз на два роки строком на 21 день;
  • постраждалим учасникам Революції Гідності — один раз на рік строком на 21 день;
  • членам сімей загиблих ветеранів війни — один раз на два роки строком на 21 день;
  • членам сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України — один раз на два роки строком на 21 день.

Особи, які належать до вищезазначених категорій, мають самостійно обирати санаторно-курортний заклад відповідного профілю лікування. Путівки оплачуються коштом державного бюджету.

Як отримати путівку до санаторію безплатно

На порталі "Дія" пояснили, що для цього військовому або його родичам треба стати на облік у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації, надавши:

  • відповідну заяву;
  • медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о;
  • копію посвідчення (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалого учасника Революції Гідності, учасника війни, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни);
  • копію військового квитка — для учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасника війни;
  • копію документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції чи заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Росії.

Поділ путівки та передача її іншій особі забороняється. Особам з інвалідністю внаслідок війни, які отримали санаторно-курортні путівки, також виплачується компенсація вартості проїзду до санаторно-курортного закладу та назад транспортом загального користування (залізничним та автомобільним) згідно з поданими проїзними квитками.

Раніше ми писали, що дружини учасників бойових дій (УБД) в Україні мають право на низку соціальних гарантій і пільг, передбачених законодавством. Ці пільги спрямовані на підтримку сімей військовослужбовців, які брали участь у захисті держави, та визнання їхнього внеску у спільну безпеку.

Також дізнавайтеся, чи можуть учаснику бойових дій відмовити у безоплатному проїзді.

санаторії лікування пільги УБД соціальний захист
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
