Соцвыплаты в Украине — власти планируют изменить правила в начислении помощи

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине власти намерены изменить правила в начислении социальной помощи. В частности, планируют сократить количество соцвыплат и отказаться от прожиточного минимума.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

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Новые правила в начислении социальных выплат

Как отметила министр социальной политики Оксана Жолнович, сейчас ведомство работает над законопроектом, предусматривающим введение в Украине базовой социальной помощи. Она призвана заменить прожиточный минимум.

В частности, предлагают объединить социальные выплаты. Вместо огромного количества видов выплат введут только два:

для граждан, временно столкнувшихся с бедностью;

для граждан, уже потерявших трудоспособность.

Таким образом, большинство старых выплат объединят. Так, если для лица с инвалидностью сейчас законодательством предусмотрены 100 выплат, то после вступления в силу базовой социальной помощи будут получать одну, но большего размера.

Отказ от прожиточного минимума

В настоящее время от размера прожиточного минимума зависит размер ряда социальных выплат. Однако в Минсоцполитики считают такой подход устаревшим и недостаточным для покрытия базовых потребностей человека. В связи с этим его предлагают отменить.

Вместо него планируют внедрить базовую социальную помощь. Речь идет не о постоянной величине, ведь будет зависеть от количества членов конкретной семьи и ее доходов.

Так, если в семье будет работать только мужчина (или жена), а другой будет заниматься бытом, то это не будет означать, что государство должно оказывать помощь в связи с безработицей, ведь фактически это решение семьи, а доход одного из супругов может быть вполне достаточным.

Также к прожиточному минимуму привязаны штрафы, должностные оклады и разные выплаты, его увеличение влечет повышение ряда выплат, а это — огромные расходы из бюджета, которых сейчас государство не может позволить.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинцам будет доступна разовая денежная помощь по программе УВКБ ООН. В ее рамках можно получить 21 тыс. гривен, однако использовать средства можно строго на конкретные цели.

Также мы писали, что в Украине гражданам, мобилизованным в Вооруженные силы Украины, выплачивают единовременную финансовую помощь. В частности, в Киеве можно получить выплату от властей в размере 30 тысяч гривен.