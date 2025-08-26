Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує придбати тонну насіння у серпні

Поле з соняшниками. Фото: УНІАН

В Україні аграрії за декілька тижнів мають розпочати збирати врожай соняшника. Тим часом ціни на соняшник, в очікуванні збиральної кампанії, почали знижуватися.

Сайт Новини.LIVE розповідає детальніше про ситуацію з цінами.

Що впливатиме на ціни на соняшник

Оскільки збирати соняшник цього року аграрії будуть пізніше через прохолодну погоду у більшості регіонах країни, попит на сировину залишатиметься високим. Також очікують занизькі показники врожаю у південних та східних регіонах, де навесні та влітку тривалий час зберігалася суха та тепла погода. Так, прогнози врожаю соняшника в Україні знизилися до 13-13,5 млн тонн, але прогнозована урожайність соняшника у центральних та західних областях перевищить цей показник

Водночас частина українських підприємств вже переробляє ріпак, тож заводи не поспішатимуть купувати соняшник для завантаження виробництва у серпні та вересні. Відповідно, значних цінових коливань на ринку соняшника, ймовірно, не буде.

Скільки коштує тонна соняшника у серпні

Як свідчать дані на сайті Tripoli.land, ціни на соняшник в Україні дещо зросли. Так, станом на 26 серпня 2025 року тонна коштує 25 783 гривні.

Ціни на соняшник в Україні 26 серпня. Скриншот: Tripoli.land

Водночас ще 18 серпня тонну соняшника продавали за середньою ціною у 25 313 гривень. Тобто, за вісім днів ціна підросла на 470 гривень.

Раніше ми розповідали, що на агроринку в Україні дорожчає кукурудза. Аналітики назвали ймовірну причину подорожчання. Дізнавайтесь також, що сталося з цінами на ячмінь у серпні.