Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Соняшник втрачає у ціні — чому дешевшає насіння і що буде далі

Соняшник втрачає у ціні — чому дешевшає насіння і що буде далі

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 06:30
Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує придбати тонну насіння у серпні
Поле з соняшниками. Фото: УНІАН

В Україні аграрії за декілька тижнів мають розпочати збирати врожай соняшника. Тим часом ціни на соняшник, в очікуванні збиральної кампанії, почали знижуватися. 

Сайт Новини.LIVE розповідає детальніше про ситуацію з цінами. 

Реклама
Читайте також:

Що впливатиме на ціни на соняшник

Оскільки збирати соняшник цього року аграрії будуть пізніше через прохолодну погоду у більшості регіонах країни, попит на сировину залишатиметься високим. Також очікують занизькі показники врожаю у південних та східних регіонах, де навесні та влітку тривалий час зберігалася суха та тепла погода. Так, прогнози врожаю соняшника в Україні знизилися до 13-13,5 млн тонн, але прогнозована урожайність соняшника у центральних та західних областях перевищить цей показник

Водночас частина українських підприємств вже переробляє ріпак, тож заводи не поспішатимуть купувати соняшник для завантаження виробництва у серпні та вересні. Відповідно, значних цінових коливань на ринку соняшника, ймовірно, не буде.

Скільки коштує тонна соняшника у серпні

Як свідчать дані на сайті Tripoli.land, ціни на соняшник в Україні дещо зросли. Так, станом на 26 серпня 2025 року тонна коштує 25 783 гривні. 

null
Ціни на соняшник в Україні 26 серпня. Скриншот: Tripoli.land

Водночас ще 18 серпня тонну соняшника продавали за середньою ціною у 25 313 гривень. Тобто, за вісім днів ціна підросла на 470 гривень. 

Раніше ми розповідали, що на агроринку в Україні дорожчає кукурудза. Аналітики назвали ймовірну причину подорожчання. Дізнавайтесь також, що сталося з цінами на ячмінь у серпні

ціни в Україні ціни соняшник агросектор соняшники
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації