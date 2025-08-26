Видео
Україна
Подсолнечник теряет в цене — почему дешевеют семена и что дальше

Подсолнечник теряет в цене — почему дешевеют семена и что дальше

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 06:30
Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит приобрести тонну семян в августе
Поле с подсолнухами. Фото: УНИАН

В Украине аграрии через несколько недель должны начать собирать урожай подсолнечника. Тем временем цены на подсолнечник, в ожидании уборочной кампании, начали снижаться.

Сайт Новини.LIVE рассказывает подробнее о ситуации с ценами.

Что будет влиять на цены на подсолнечник

Поскольку собирать подсолнечник в этом году аграрии будут позже из-за прохладной погоды в большинстве регионах страны, спрос на сырье будет оставаться высоким. Также ожидают низкие показатели урожая в южных и восточных регионах, где весной и летом длительное время сохранялась сухая и теплая погода. Так, прогнозы урожая подсолнечника в Украине снизились до 13-13,5 млн тонн, но прогнозируемая урожайность подсолнечника в центральных и западных областях превысит этот показатель

В то же время часть украинских предприятий уже перерабатывает рапс, поэтому заводы не будут спешить покупать подсолнечник для загрузки производства в августе и сентябре. Соответственно, значительных ценовых колебаний на рынке подсолнечника, вероятно, не будет.

Сколько стоит тонна подсолнечника в августе

Как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, цены на подсолнечник в Украине несколько выросли. Так, по состоянию на 26 августа 2025 года тонна стоит 25 783 гривны.

null
Цены на подсолнечник в Украине 26 августа. Скриншот: Tripoli.land

При этом еще 18 августа тонну подсолнечника продавали по средней цене в 25 313 гривен. То есть, за восемь дней цена подросла на 470 гривен.

цены в Украине цены подсолнечник агросектор подсолухи
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
