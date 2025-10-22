Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Купує кожен — який популярний продукт здорожчав в магазинах

Купує кожен — який популярний продукт здорожчав в магазинах

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 21:22
Оновлено: 21:41
Магазини переписали ціни на сіль — скільки тепер коштує кілограм
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Середня ціна на харчову сіль в українських магазинах зростає у жовтні. Якщо порівнювати з вереснем, то ціна важливого інгредієнта для усіх продуктів зросла майже на дві гривні.

Про це свідчать дані на порталі Мінфін.

Реклама
Читайте також:

Ціни на сіль

Якщо звернути увагу на графік середньомісячних цін, ціни на сіль повільно, але впевнено зростають впродовж останніх двох років. Так, на початку 2023 року кілограм морської солі коштував від 28 до 30 гривень, але вже на початку 2024 року ціна зросла до 36 гривень.

null
Як змінювалися ціни на сіль з 2023 року. Скриншот: Мінфін

Ціни продовжували зростати й у 2025 році. У жовтні вони сягнули показника у 40 гривень за кілограм солі. Тобто за два роки сіль подорожчала майже на 10 гривень. 

Скільки коштує сіль у жовтні

Як свідчать дані на порталі Мінфін, сіль станом на 22 жовтня в українських магазинах коштує: 

  • в Auchan — 35 гривень за кілограм;
  • у Megamarket — 39,9 гривні за кілограм.

Натомість у Novus покупцям пропонують кілограм солі за 42,99 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що за підсумками вересня населення почало платити більше за яйця та м'ясо. Так, десяток яєць тепер коштує 54,2 гривні — це на 53% більше, ніж рік тому. Водночас свинина подорожчала на 38%, куряче філе — на 35%, а тушки курки — на 30%.

Нещодавно ми писали про подорожчання інших важливих продуктів харчування. Наприклад, помідори у жовтні коштують від 75 до 105 гривень за кілограм. Раніше також повідомлялося, що на одному із найдавніших родовищ солі відновлять видобуток. Воно розташоване у Калуському районі Івано-Франківської області. 

гроші ціни в Україні ціни сіль вартість
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації