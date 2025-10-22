Магазини переписали ціни на сіль — скільки тепер коштує кілограм

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Середня ціна на харчову сіль в українських магазинах зростає у жовтні. Якщо порівнювати з вереснем, то ціна важливого інгредієнта для усіх продуктів зросла майже на дві гривні.

Про це свідчать дані на порталі Мінфін.

Ціни на сіль

Якщо звернути увагу на графік середньомісячних цін, ціни на сіль повільно, але впевнено зростають впродовж останніх двох років. Так, на початку 2023 року кілограм морської солі коштував від 28 до 30 гривень, але вже на початку 2024 року ціна зросла до 36 гривень.

Як змінювалися ціни на сіль з 2023 року. Скриншот: Мінфін

Ціни продовжували зростати й у 2025 році. У жовтні вони сягнули показника у 40 гривень за кілограм солі. Тобто за два роки сіль подорожчала майже на 10 гривень.

Скільки коштує сіль у жовтні

Як свідчать дані на порталі Мінфін, сіль станом на 22 жовтня в українських магазинах коштує:

в Auchan — 35 гривень за кілограм;

у Megamarket — 39,9 гривні за кілограм.

Натомість у Novus покупцям пропонують кілограм солі за 42,99 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що за підсумками вересня населення почало платити більше за яйця та м'ясо. Так, десяток яєць тепер коштує 54,2 гривні — це на 53% більше, ніж рік тому. Водночас свинина подорожчала на 38%, куряче філе — на 35%, а тушки курки — на 30%.

Нещодавно ми писали про подорожчання інших важливих продуктів харчування. Наприклад, помідори у жовтні коштують від 75 до 105 гривень за кілограм. Раніше також повідомлялося, що на одному із найдавніших родовищ солі відновлять видобуток. Воно розташоване у Калуському районі Івано-Франківської області.