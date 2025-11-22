Пенсії в Україні — три важливі інструменти для збільшення майбутніх сум

Люди похилого віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадянам доступні три важливі інструменти, що дозволять розраховувати на підвищений розмір пенсійних виплат на майбутньому заслуженому відпочинку. Знаючи певні норми законодавства, можна збільшити індивідуальні показники та розміри пенсій.

Як збільшити розмір майбутньої пенсії

Українські пенсійні правила дозволяють громадянам самостійно обирати місяці, під час яких отримували заробітну плату. Завдяки такій можливості можна виключати з розрахунку розміру пенсії періоди, коли зарплата була на низькому або взагалі її не було, а також зараховувати вигідніший дохід до 2000 року.

Знання цих прав дозволить підвищити індивідуальні коефіцієнти та розмір пенсії.

Інструмент №1: Позбавлення "поганих" місяців

Норми дозволяють прибирати із загального страхового стажу:

термін до 60 календарних місяців поспіль (до п'яти років);

виключати час, який разом не перевищує 10% від загального стажу.

Індивідуальний коефіцієнт за кожен місяць доступний у власному е-кабінеті Пенсійного фонду. Завдяки такій інформації можна визначити, в які місяці були найнижчі показники зарплати. Далі можна попросити ПФУ їх не брати до уваги, завдяки чому зросте середня заробітна плата.

Інструмент №2: Позбавлення "нульових" періодів

Також можна прибрати зі своїх показників періоди, коли або не було зарплати, або були мінімальні виплати. Йдеться про періоди, на які припадали:

строкова військова служба;

час навчання до 2004 року;

період догляду за людьми з інвалідністю першої групи/неповнолітньою дитиною з інвалідністю;

час декретної відпустки для догляду за дитиною до трьох років;

період, пов’язаний з пандемією коронавірусу та війною.

Це дозволить автоматично збільшити показник середньої зарплати для пенсії.

Інструмент № 3. Взяти показники зарплати до 2000 року

Окрім того, можна попросити Пенсійний фонд включити показники зарплати до 1 липня 2000 року. Для цього слід подати відповідну довідку про зарплату за будь-які 60 календарних місяців поспіль до вказаної дати. Йдеться про ситуації, коли в такі періоди був найвищий заробіток.

Хто зможе вийти на пенсію за віком до кінця року

У 2025 році в Україні діють посилені вимоги до страхового стажу для оформлення пенсії за віком. За нормами, прописаними в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", скористатися правом вийти на пенсію за віком до кінця року зможуть такі громадяни:

якщо досягли 60 років, мінімум 32 роки стажу;

якщо досягли 63 років, необхідно мати від 22 до 32 років стажу;

якщо досягли 65 років, потрібно мати від 15 до 22 років стажу.

