Грошове забезпечення в ЗСУ — кому передбачений бонус у 30 тис. грн

Військові на фронті Фото: Генеральний штаб ЗСУ

В українській армії діють особливі правила нарахування грошового забезпечення, де, окрім посадових окладів, передбачена низка різноманітних доплат, винагород та премій. Декому нараховують додаткову суму у близько 30 тис. грн лише за перший місяць військової служби.

Про те, хто саме має право на додаткові суми, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто має право на бонус до грошового забезпечення в ЗСУ

Згідно з нормами закону №2232-XII "Про військовий обов’язок і військову службу", на додаткові виплати до грошового забезпечення мають право військовослужбовці Збройних сил, які вперше підписують контракт.

Йдеться про заохочувальні виплати за контрактне проходження військової служби. Проте на них мають право не всі.

Закон передбачає надання відповідної виплати виключно тим громадянам, які укладають контракти з Міністерством оборони України вперше в житті. У зв'язку з цим на військовослужбовців, які відбували службу за контрактом до цього, а потім його продовжили, таке правило не поширюється.

Те ж саме стосується бійців, які служать на загальних правилах, та перейшли на контрактну службу.

Скористатися правом підписати контракт на несення служби в українській армії можуть як повнолітні громадяни, так і іноземці та особи без громадянства.

Які передбачені суми залежно від категорії бійця

Як зазначається у законі, відповідна виплата не є заміню основного грошового забезпечення, що мінімально може становити близько 20 тис. грн. Йдеться про одноразовий грошовий бонус.

У 2026 році розміри такого грошового заохочення зросли за рахунок підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, до якого вони прив'язані. Торік цей показник становив 3 028 грн, а нині підвищився до рівня у 3328 грн.

Бонуси залежать від категорії військовослужбовця. Зокрема, майже 30 тис. грн передбачаються для сержантів та старшин за умови, що термін контракту становить щонайменше три роки. Для такої категорії бійців розмір виплати дорівнює дев’яти прожитковим мінімумам.

Також різні розміри доплат призначаються для військових рядового складу та офіцерів. А саме:

Рядовий склад — мають право на виплату у розмірі восьми прожиткових мінімумів за контракт на три роки (понад 26,62 тис. грн); Офіцери наділені правом на доплату у розмірі, що дорівнює десяти прожитковим мінімумам за укладення контракту більш ніж на один рік (33,28 тис. грн).

Такі виплати військовослужбовцям Збройних сил, які вперше підписують контракт на службу, призначають на основі наказів командира військової частини.

Раніше ми писали, що норми державної підтримки роботодавців, які працевлаштовують ветеранів та УБД, змінили у 2026 році. Тепер сума компенсації дещо вища.

Також ми повідомляли, що військовим, які звільнились, надається одноразова грошова допомога. Таким правом наділені, зокрема, і ті бійці, яких мобілізували.