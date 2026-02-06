Денежное довольствие в ВСУ — кому предусмотрен бонус в 30 тыс. грн

Военные на фронте. Фото: Генеральный штаб ВСУ

В украинской армии действуют особые правила начисления денежного довольствия, где, кроме должностных окладов, предусмотрен ряд различных доплат, вознаграждений и премий. Некоторым начисляют дополнительную сумму в около 30 тыс. грн только за первый месяц военной службы.

О том, кто именно имеет право на дополнительные суммы, рассказывают Новини.LIVE.

Кто имеет право на бонус к денежному довольствию в ВСУ

Согласно нормам закона №2232-XII "О воинской обязанности и военной службе", на дополнительные выплаты к денежному довольствию имеют право военнослужащие Вооруженных сил, которые впервые подписывают контракт.

Речь идет о поощрительных выплатах за контрактное прохождение военной службы. Однако на них имеют право не все.

Закон предусматривает предоставление соответствующей выплаты исключительно тем гражданам, которые заключают контракты с Министерством обороны Украины впервые в жизни. В связи с этим на военнослужащих, которые отбывали службу по контракту до этого, а затем его продлили, такое правило не распространяется.

То же самое касается бойцов, которые служат на общих правилах, и перешли на контрактную службу.

Воспользоваться правом подписать контракт на несение службы в украинской армии могут как совершеннолетние граждане, так и иностранцы и лица без гражданства.

Какие предусмотрены суммы в зависимости от категории бойца

Как отмечается в законе, соответствующая выплата не является заменой основного денежного довольствия, которое минимально может составлять около 20 тыс. грн. Речь идет об одноразовом денежном бонусе.

В 2026 году размеры такого поощрения выросли за счет повышения прожиточного минимума для трудоспособных лиц, к которому они привязаны. В прошлом году этот показатель составлял 3 028 грн, а сейчас повысился до уровня в 3328 грн.

Бонусы зависят от категории военнослужащего. В частности, почти 30 тыс. грн предусматриваются для сержантов и старшин при условии, что срок контракта составляет не менее трех лет. Для такой категории бойцов размер выплаты равен девяти прожиточным минимумам.

Также разные размеры доплат назначаются для военных рядового состава и офицеров. А именно:

Рядовой состав — имеют право на выплату в размере восьми прожиточных минимумов за контракт на три года (более 26,62); Офицеры наделены правом на доплату в размере, равном десяти прожиточным минимумам за заключение контракта более чем на один год (33,28 тыс. грн).

Такие выплаты военнослужащим Вооруженных сил, которые впервые подписывают контракт на службу, назначают на основе приказов командира воинской части.

