Податки на розкіш —Роксолана Підласа запропонувала оподаткувати купівлю Айфонів

Депутатка від фракції "Слуга народу" та голова парламентського комітету з бюджету Роксолана Підласа. Фото: РБК-Україна

У фракції "Слуга народу" пропонують ввести податки на розкіш. Зокрема, оподатковувати купівлю нового iPhone.

Таку пропозицію висловила народна депутатка від фракції "Слуга народу" та голова парламентського комітету з бюджету Роксолана Підласа в етері телемарафону ''Єдині новини''.

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Податок на розкіш від "Слуги народу"

Роксолана Підласа, відповідаючи на питання про те, де брати гроші на мобілізацію, зауважила, що в Україні потрібно подумати про податки на розкіш.

"Незважаючи на війну, у нас величезна кількість автомобілів, дорогої технікі заїзджає в країну. Ми бачимо по митній статистиці, скільки ноутбуків, телефонів кожного місяця ми імпортуємо як держава", — додала нардепка.

За її словами, якщо людина має змогу купувати собі дорогі речі, то зможе сплачувати додатковий податок на них. Як приклад, Підласа навела новий iPhone за 60-70 тисяч грн.

Вона також додала, що люди, які отримують понад 20 тис. гривень зарплати, мають платити більший військовий збір.

"Якщо ви заробляєте більше 20 000 грн, то ви могли б сплачувати військовий збір не 1,5%, а 3%. Треба подумати про податки на розкіш", — сказала Роксолана Підласа.

Нагадаємо, що в Україні планують повернути прогресивну шкалу ставок оподаткування доходів фізичних осіб замість плоскої, що діє з 2016 року. Це передбачає Національна стратегія доходів України до 2030 року, яку днями ухвалив уряд.

Також ми писали про те, що Уряд України ухвалив Національну стратегію доходів України (НСДУ) на період з 2024 по 2030 роки. Вона виступає ключовою дорожньою картою для реформування податкової та митної систем країни та включає зміни в правилах оподаткування криптовалюти.