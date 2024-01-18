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"Слуги народа" предлагают ввести налог на покупку iPhone

18 января 2024 11:02
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Налоги на роскошь — Роксолана Подласа предложила обложить налог покупку Айфонов
Депутат от фракции "Слуга народа" и глава парламентского комитета по бюджету Роксолана Подласа. Фото: РБК-Украина
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Во фракции "Слуга народа" предлагают ввести налоги на роскошь. В частности, облагать налогом покупку нового iPhone.

Такое предложение высказала народная депутат от фракции "Слуга народа" и глава парламентского комитета из бюджета Роксолана Подласа в эфире телемарафона ''Єдині новини''.

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Налог на роскошь от "Слуги народа"

Роксолана Пидласа, отвечая на вопрос о том, где брать деньги на мобилизацию, отметила, что в Украине нужно подумать о налогах на роскошь.

"Несмотря на войну, у нас огромное количество автомобилей, дорогостоящей техники заезжает в страну. Мы видим по таможенной статистике, сколько ноутбуков, телефонов каждый месяц мы импортируем как государство", добавила депутат.

По ее словам, если человек может покупать себе дорогие вещи, то сможет платить дополнительный налог на них. В качестве примера Пидласа привела новый iPhone за 60-70 тысяч грн.

Она также добавила, что люди, получающие более 20 тыс. гривен зарплаты, должны платить больший военный сбор.

"Если вы зарабатываете больше 20 000 грн, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. Надо подумать о налогах на роскошь", — сказала Роксолана Пидласа.

Напомним, что в Украине планируют вернуть прогрессивную шкалу ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской. Это предусматривает Национальная стратегия доходов Украины до 2030 года, принятая на днях правительством.

Также мы писали о том, что правительство Украины приняло Национальную стратегию доходов Украины (НСГУ) на период с 2024 по 2030 годы. Она выступает ключевой дорожной картой для реформирования налоговой и таможенной систем страны и включает изменения в правила налогообложения криптовалюты.

налоги
Слуга народа
деньги
iPhone
Роксолана Пидласа
военный сбор

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