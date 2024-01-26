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Скорочення відділень ПриватБанку — українці нарікають на довгі черги

26 січня 2024 10:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк скорочує відділення — українці обурені через черги
Клієнти біля відділення ПриватБанку. Фото: AFP
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці нарікають на довгі черги у державній фінустанові "ПриватБанк" через закриття відділень. Відомо, що за останні роки банк закрив сотні офісів в Україні.

Про це йдеться на сторінці ПриватБанку у соцмережі Facebook.

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Проблеми з чергами у ПриватБанку

Як зазначила одна з клієнток фінустанови, банк звітує про надприбутки і не в змозі взяти на роботу достатню кількість касирів, щоб люди не стояли годинами у величезних чергах.

"Такий бідний банк, що поскорочували відділення, що черги жахливі. Це скільки нервів витрачається, щоб просто вистояти в черзі. Та невже ви не в змозі оплатити більшу кількість касирів? Жахливе обслуговування. Один касир і на звичайних клієнтів, і на касу великих сум. Тих віп-клієнтів вже більше, ніж звичайних... А ті прості люди стоять годинами. Скільки раз бачила картину. Бабуся старенька простояла годину в черзі, а перед її носом закрили касу, бо прийшли віп-клієнти. Сором", — йдеться у скарзі.

Що кажуть у ПриватБанку

Представники фінустанови відреагували на скаргу, зазначивши, що працюють над уникненням подібних ситуацій. Також порадили віддавати перевагу фінансовим операціям онлайн. При цьому не уточнили, як дистанційно замінити необхідність відвідування каси.

"Хочемо звернути вашу увагу, що більшість операцій ви можете провести без відвідування відділення. Ми постійно працюємо над тим, щоб скоротити черги, розширюючи і удосконалюючи віддалені сервіси — Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо. Це допоможе вам ефективно використовувати свій час і при цьому буде потрібно мінімум зусиль для виконання потрібної вам операції", — йдеться у повідомленні банку.

 

ПриватБанк
Джерело: Facebook ПриватБанку

Закриття відділень ПриватБанку

Восени минулого року повідомлялося, що ПриватБанк закрив 79 відділень в країні, посівши друге місце за кількістю офісів в 1131 одиниць. 2022 року банк закрив 287 відділень, а загальна кількість усіх банківських відділень в Україні зменшилася на 20,2%.

Як зазначають у пресслужбі, 2023-го прибуток ПриватБанку до оподаткування перевищив 72,8 млрд гривень, що у понад двічі більше прибутку попереднього року.  

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Нагадаємо, у ПриватБанку пояснили, як закрити банківські рахунки клієнтам, які перебувають на окупованих територіях. Оприлюднили інструкцію через мобільний застосунок "Приват24".

Також ми писали, що у ПриватБанку пояснили, чому іноді у клієнтів можуть виникати проблеми за програмою "Оплата частинами". Також у банку уточнили нюанси повернення кредитних коштів.

ПриватБанк
банки
клієнти

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