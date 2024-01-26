ПриватБанк сокращает отделения — украинцы возмущены из-за очередей

Клиенты возле отделения ПриватБанка. Фото: AFP

Украинцы жалуются на длинные очереди в государственном финучреждении "ПриватБанк" из-за закрытия отделений. Известно, что в последние годы банк закрыл сотни офисов в Украине.

Об этом говорится на странице ПриватБанка в соцсети Facebook.

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Проблемы с очередями в ПриватБанке

Как отметила одна из клиенток финучреждения, банк отчитывается о сверхприбылях и не в состоянии взять на работу достаточное количество кассиров, чтобы люди не стояли часами в огромных очередях.

"Такой бедный банк, что сократили отделения, что очереди ужасные. Это сколько нервов уходит, чтобы просто выстоять в очереди. Да неужели вы не в состоянии оплатить большее количество кассиров? Ужасное обслуживание. Один кассир и на обычных клиентов и на кассу больших сумм. Тех вип-клиентов уже больше чем обычных... А те простые люди стоят часами. Сколько раз видела картину. Бабушка старушка простояла час в очереди, а перед ее носом закрыли кассу, потому что пришли вип-клиенты", — говорится в жалобе.

Что говорят в ПриватБанке

Представители финучреждения отреагировали на жалобу, отметив, что работают над устранением подобных ситуаций. Также посоветовали отдавать предпочтение финансовым операциям онлайн. При этом не уточнили, как дистанционно заменить необходимость посещения кассы.

"Хотим обратить ваше внимание, что большинство операций вы можете провести без посещения отделения. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сократить очереди, расширяя и совершенствуя удаленные сервисы — Приват24, мобильные приложения под различные услуги и т.д. Это поможет вам эффективно использовать свое время и при этом потребуется минимум усилий для выполнения нужной вам операции", — говорится в сообщении банка.

Источник: Facebook ПриватБанка

Закрытие отделений ПриватБанка

Осенью прошлого года сообщалось, что ПриватБанк закрыл 79 отделений в стране, заняв второе место по количеству офисов в 1131 единицу. В 2022 году банк закрыл 287 отделений, а общее количество всех банковских отделений в Украине уменьшилось на 20,2%.

Как отмечают в пресс-службе, в 2023-м прибыль ПриватБанка до налогообложения превысила 72,8 млрд гривен, что более чем в два раза больше прибыли предыдущего года.

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Напомним, в ПриватБанке объяснили, как закрыть банковские счета находящимся на оккупированных территориях клиентам. Обнародовали инструкцию через мобильное приложение "Приват24".

Также мы писали, что в ПриватБанке объяснили, почему иногда у клиентов могут возникать проблемы по программе "Оплата частями". Также в банке уточнили нюансы возврата кредитных средств.