Пенсії в Україні — відомі виплати людей похилого віку, які продовжують працювати

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які виплати можуть отримувати громадяни, що продовжують працювати на заслуженому відпочинку. Левова частка українських пенсіонерів отримує виплати саме за віком.

Про це інформує пресцентр ПФУ.

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Виплати працюючих пенсіонерів у 2024 році

За даними фонду, станом на 1 липня поточного року у середньому розмір виплат для працюючих пенсіонерів становить 6,216 тис. гривень. Пенсії таких громадян з початку року зросли на близько 500 гривень. Однак переважній більшості пенсіонерів виплачують значно менші суми.

При цьому в основному українські пенсіонери отримують виплати саме за віком. Йдеться про частку у майже 73% від загального числа пенсіонерів.

Решті громадян нараховують виплати такого типу:

для осіб з інвалідністю — частка 15,03%;

для осіб разі втрати годувальника — 6,25%;

для осіб за вислугу років — 5,21%;

для осіб, які мають право на соціальні пенсії — 0,55%;

для осіб, яким нараховують довічне утримання — 0,04%.

Більша частина громадян пенсійного віку одержує пенсію у розмірі менш ніж 3 тис. гривень:

менш ніж 3 тис. гривень — 26,1% осіб,

від 3 001 до 4 тис. гривень — 17,3% осіб,

від 4 001 до 5 тис. гривень — 18,6% осіб,

від 5001 до 10 тис. гривень — 25,5% осіб.

Вимоги до працюючих пенсіонерів

Цьогоріч для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати від 31 рік страхового стажу, проте якщо його не вистачає, то можна "докупити".

Законодавство дозволяє людині, яка перебуває на пенсії, повернутися працювати.

Відповідно до статті 16 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", громадяни мають повідомляти ПФУ про зміни у статусі у випадку працевлаштування.

Сповістити про працевлаштування чи звільнення потрібно упродовж десяти днів з часу зміни такого статусу.

Відповідну вимогу пенсіонери мусять підтверджувати, оформлюючи пенсію, підписуючи заяву та отримуючи "Пам'ятку пенсіонера". Це ПФУ необхідно для уточнення права на доплати та надбавки, які передбачені тільки для непрацюючих пенсіонерів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть збільшити розмір пенсійних виплат у разі відмови від призначення пенсії у 60 років. Якщо вийти на заслужений відпочинок пізніше, то пенсійна виплата може зрости доволі суттєво.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як громадянам не втрачати страховий стаж за відсутності надходження заробітної плати. Йдеться, зокрема, про ситуацію, коли особа перебуває у відпустці без збереження зарплати.