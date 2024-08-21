Пенсии в Украине — известны выплаты пожилых людей, которые продолжают работать

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие выплаты могут получать граждане, продолжающие работать на заслуженном отдыхе. Львиная доля украинских пенсионеров получает выплаты по возрасту.

Об этом информирует пресс-центр ПФУ.

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Выплаты работающих пенсионеров в 2024 году

По данным фонда, на 1 июля текущего года в среднем размер выплат для работающих пенсионеров составляет 6,216 тыс. гривен. Пенсии таких граждан с начала года выросли на около 500 гривен. Однако подавляющему большинству пенсионеров выплачивают гораздо меньшие суммы.

При этом в основном украинские пенсионеры получают выплаты именно по возрасту. Речь идет о доле почти 73% от общего числа пенсионеров.

Остальные граждане начисляют выплаты такого типа:

для лиц с инвалидностью — доля 15,03%;

для лиц в случае потери кормильца — 6,25%;

для лиц за выслугу лет — 5,21%;

для лиц, имеющих право на социальные пенсии — 0,55%;

для лиц, которым насчитывают пожизненное содержание — 0,04%.

Большая часть граждан пенсионного возраста получает пенсию в размере менее 3 тыс. гривен:

менее 3 тыс. гривен —- 26,1% человек,

от 3 001 до 4 тыс. гривен — 17,3% человек,

от 4 001 до 5 тыс. гривен — 18,6% человек,

от 5001 до 10 тыс. гривен — 25,5% человек.

Требования к работающим пенсионерам

В этом году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь от 31 года страхового стажа, однако если его не хватает, то можно "докупить".

Законодательство позволяет находящемуся на пенсии человеку вернуться работать.

Согласно статье 16 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", граждане должны уведомлять ПФУ об изменениях в статусе в случае трудоустройства.

Уведомить о трудоустройстве или увольнении нужно в течение десяти дней с момента изменения такого статуса.

Соответствующее требование пенсионеры должны подтверждать, оформляя пенсию, подписывая заявление и получая "Памятку пенсионера". Это ПФУ необходимо для уточнения права на доплаты и надбавки, предусмотренные только для неработающих пенсионеров.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут увеличить размер пенсионных выплат в случае отказа от назначения пенсии в 60 лет. Если выйти на заслуженный отдых позже, то пенсионная выплата может возрасти достаточно существенно.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как гражданам не терять страховой стаж при отсутствии поступления заработной платы. Речь идет, в частности, о ситуации, когда лицо находится в отпуске без сохранения зарплаты.