Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Сколько зарабатывают работающие пенсионеры в Украине — ответ ПФУ arrow

Сколько зарабатывают работающие пенсионеры в Украине — ответ ПФУ

21 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — известны выплаты пожилых людей, которые продолжают работать
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие выплаты могут получать граждане, продолжающие работать на заслуженном отдыхе. Львиная доля украинских пенсионеров получает выплаты по возрасту.

Об этом информирует пресс-центр ПФУ.

Читайте также:

Выплаты работающих пенсионеров в 2024 году

По данным фонда, на 1 июля текущего года в среднем размер выплат для работающих пенсионеров составляет 6,216 тыс. гривен. Пенсии таких граждан с начала года выросли на около 500 гривен. Однако подавляющему большинству пенсионеров выплачивают гораздо меньшие суммы.

При этом в основном украинские пенсионеры получают выплаты именно по возрасту. Речь идет о доле почти 73% от общего числа пенсионеров.

Остальные граждане начисляют выплаты такого типа:

  • для лиц с инвалидностью — доля 15,03%;
  • для лиц в случае потери кормильца — 6,25%;
  • для лиц за выслугу лет — 5,21%;
  • для лиц, имеющих право на социальные пенсии — 0,55%;
  • для лиц, которым насчитывают пожизненное содержание — 0,04%.

Большая часть граждан пенсионного возраста получает пенсию в размере менее 3 тыс. гривен:

  • менее 3 тыс. гривен —- 26,1% человек,
  • от 3 001 до 4 тыс. гривен — 17,3% человек,
  • от 4 001 до 5 тыс. гривен — 18,6% человек,
  • от 5001 до 10 тыс. гривен — 25,5% человек.

Требования к работающим пенсионерам

В этом году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь от 31 года страхового стажа, однако если его не хватает, то можно "докупить".

Законодательство позволяет находящемуся на пенсии человеку вернуться работать.

Согласно статье 16 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", граждане должны уведомлять ПФУ об изменениях в статусе в случае трудоустройства.

Уведомить о трудоустройстве или увольнении нужно в течение десяти дней с момента изменения такого статуса.

Соответствующее требование пенсионеры должны подтверждать, оформляя пенсию, подписывая заявление и получая "Памятку пенсионера". Это ПФУ необходимо для уточнения права на доплаты и надбавки, предусмотренные только для неработающих пенсионеров.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут увеличить размер пенсионных выплат в случае отказа от назначения пенсии в 60 лет. Если выйти на заслуженный отдых позже, то пенсионная выплата может возрасти достаточно существенно.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как гражданам не терять страховой стаж при отсутствии поступления заработной платы. Речь идет, в частности, о ситуации, когда лицо находится в отпуске без сохранения зарплаты.

пенсии работа ПФУ пенсионеры деньги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:23 Очереди на границе Украины — где лучше спланировать поездку заранее из-за пробок

07:21 Суд во Львове отправил под домашний арест подозреваемых в поджоге четырех автомобилей

07:01 Закрытие всех счетов — почему ПриватБанк без объяснений блокирует деньги

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:39 Не только жара, но и дожди — прогноз погоды на сегодня от синоптиков

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:30 В Украине падают цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

06:30 Отсрочка для студента — в какой ТЦК подавать заявление

06:10 Сколько зарабатывают работающие пенсионеры в Украине — ответ ПФУ

06:04 Существует три категории мужчин до 25 лет, которых могут мобилизовать

06:03 Оккупированные села вблизи Новой Каховки стали непригодными для жизни

07:23 Очереди на границе Украины — где лучше спланировать поездку заранее из-за пробок

07:21 Суд во Львове отправил под домашний арест подозреваемых в поджоге четырех автомобилей

07:01 Закрытие всех счетов — почему ПриватБанк без объяснений блокирует деньги

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:39 Не только жара, но и дожди — прогноз погоды на сегодня от синоптиков

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:30 В Украине падают цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

06:30 Отсрочка для студента — в какой ТЦК подавать заявление

06:10 Сколько зарабатывают работающие пенсионеры в Украине — ответ ПФУ

06:04 Существует три категории мужчин до 25 лет, которых могут мобилизовать

06:03 Оккупированные села вблизи Новой Каховки стали непригодными для жизни

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Text

20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Text

08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока