Головна Фінанси Скільки заробляють нетехнічні фахівці в IT в Україні та світі

Скільки заробляють нетехнічні фахівці в IT в Україні та світі

Дата публікації: 6 березня 2026 19:38
Зарплати у сфері IT — якою була медіанна зарплат у нетехнічних спеціалістів в Україні та світі
Чоловік за комп'ютером і долари. Фото: Новини.LIVE, Unsplash

Нетехнічним фахівцям в IT на українському ринку  взимку 2026 року платили зарплату у понад 6 000 доларів (більше, ніж 261 000 гривень). Найвища медіанна зарплата серед цих спеціальностей — у Tech Leadership — 6 325 доларів (275 137 гривень), а найнижча — у Customer Success — 1 083 доларів (47 111 гривень) та Office Management — 990 доларів (43 065 гривень).

Про це йдеться у зимовову дослідженні DUO щодо зарплат в українському IT, передає Новини.LIVE

Читайте також:

Детальніше про зарплати в IT

У HR, Marketing і Brand/PR/Content медіанна зарплата за останні пів року не зазнала кардинальних змін. Наприклад, у Києві зарплата у більшості IT-спеціалістів не відрізняється від їхніх колег у Львові. Але тільки не у Product Design: 

  • у Львові медіана становить 3 375 доларів;
  • у Києві — 2 850 доларів. 

Водночас найвищі медіанні зарплати на українському IT-ринку зафіксовані у: 

  • Tech Leadership — 6 325 доларів (275 138 гривень);
  • General Leadership — 4 000 доларів (174 000 гривень);
  • IT Consultant — 3 850 доларів (167 475). 

Серед креативних напрямів найбільш високооплачуваниими є Product Design — їм платили по 3 000 доларів (130 500 гривень). По 2 700 доларів (117 450 гривень) отримували Legal-спеціалісти.

По 2 000 доларів (87 000 гривень) становить медіана у Finance/Accounting, Marketing і Tech Writing, у HR цей показник фіксувався на рівні у 1 940 доларів (84 390 гривень), а у Sales/BizDev — 1 850 доларів (80 475 гривень). Найнижчі показники – у Customer Support і Technical Support — 1 200 доларів (52 200 гривень), у Customer Success 1 083 доларів (47 111 гривень) та Office Management — 990 доларів (43 065 гривень).

При цьому, як вказується у дослідженні, вищий рівень англійської впливає на зарплату фахівців у маркетингу, продажах і PR. Так, якщо працівник переходить з рівня Upper-Intermediate на Advanced, то зможе заробляти майже на 1 000 доларів більше. 

Примітно, що за кордоном усі IT-спеціалісти заробляють більше, ніж в Україні. Наприклад, Support отримує 2 600 доларів (113 100 гривень) в інших країнах, тоді як заробіток в Україні становить 1 200 доларів (52 200 гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами ІТ-рекрутера Оксани Матвійчук, IT-компанії у 2026 році не підвищуватимуть зарплати своїм фахівцям, зосередившись, натомість, на збереженні ключових працівників. 

"Компанії дедалі частіше пропонуватимуть гнучкі формати співпраці, скорочені пакети бенефітів або перегляд компенсацій залежно від продуктивності", — зауважила вона. 

Матвійчук додала, що на ринку вакансій цього року збережеться стабільність, а найбільш затребуваними спеціальностями будуть software engineers (Java, .NET, Python, JavaScript), DevOps та cloud-інженери.

Раніше ми писали, як економічні, технологічні та суспільні фактори змінюють ринок праці в Україні. Так, деякі професії все популярні серед населення, тоді як інші поступово втрачають затребуваність. Дізнавайтесь також, як мільярдери заробляють гроші за допомогою ШІ

робота гроші IT ринок праці зарплата
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
