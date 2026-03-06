Зарплаты в сфере IT — сколько зарабатывают украинские специалисты

Мужчина за компьютером и доллары. Фото: Новини.LIVE, Unsplash

Зарплата украинских нетехнических специалистов в сфере превышала показатель в 6 000 долларов ( 261 000 гривень) зимой 2026 года. Самая высокая медианная зарплата среди таких специальностей — в Tech Leadership — 6 325 долларов (275 137 гривен), а самая низкая — в Customer Success — 1 083 долларов (47 111 гривен) и Office Management — 990 долларов (43 065 гривен).

Об этом говорится в зимнем исследовании DUO по зарплатам в украинском IT, передает Новини.LIVE.

Подробнее о зарплатах в IT

В HR, Marketing и Brand/PR/Content медианная зарплата за последние полгода не претерпела кардинальных изменений. Например, в Киеве зарплата у большинства IT-специалистов не отличается от их коллег во Львове. Но только не в Product Design:

во Львове медиана составляет 3 375 долларов;

в Киеве — 2 850 долларов.

В то же время самые высокие медианные зарплаты на украинском IT-рынке зафиксированы в:

Tech Leadership — 6 325 долларов (275 138 гривен) ;

; General Leadership — 4 000 долларов (174 000 гривен);

IT Consultant — 3 850 долларов (167 475).

Среди креативных направлений наиболее высокооплачиваемыми являются Product Design — им платили по 3 000 долларов (130 500 гривен). По 2 700 долларов (117 450 гривен) получали Legal-специалисты.

По 2 000 долларов (87 000 гривен) составляет медиана в Finance/Accounting, Marketing и Tech Writing, в HR этот показатель фиксировался на уровне в 1 940 долларов (84 390 гривен), а в Sales/BizDev - 1 850 долларов (80 475 гривен). Самые низкие показатели — в Customer Support и Technical Support - 1 200 долларов (52 200 гривен), в Customer Success 1 083 долларов (47 111 гривен) и Office Management — 990 долларов (43 065 гривен).

При этом, как указывается в исследовании, более высокий уровень английского влияет на зарплату специалистов в маркетинге, продажах и PR. Так, если работник переходит с уровня Upper-Intermediate на Advanced, то сможет зарабатывать почти на 1 000 долларов больше.

Примечательно, что за рубежом все IT-специалисты зарабатывают больше, чем в Украине. Например, Support получает 2 600 долларов (113 100 гривен) в других странах, тогда как заработок в Украине составляет 1 200 долларов (52 200 гривен).

Что еще стоит знать

Напомним, по словам ІТ-рекрутера Оксаны Матвийчук, IT-компании в 2026 году не будут повышать зарплаты своим специалистам, сосредоточившись, вместо этого, на сохранении ключевых работников.

"Компании все чаще будут предлагать гибкие форматы сотрудничества, сокращенные пакеты бенефитов или пересмотр компенсаций в зависимости от производительности", — отметила она.

Матвийчук добавила, что на рынке вакансий в этом году сохранится стабильность, а наиболее востребованными специальностями будут software engineers (Java, .NET, Python, JavaScript), DevOps и cloud-инженеры.

Ранее мы писали, как экономические, технологические и общественные факторы меняют рынок труда в Украине. Так, некоторые профессии все популярны среди населения, тогда как другие постепенно теряют востребованность. Узнавайте также, как миллиардеры зарабатывают деньги с помощью ИИ.